Far Cry 6 z akcją rozgrywającą się poza USA: Powrót do egzotyki

Nie wiem jak Wam, ale mi Far Cry 5 podobał się bardzo, mimo oczywistych, wyświechtanych już mechanik. Trochę gorzej było już jednak w przypadku Far Cry: New Dawn, gdzie wrażenie, iż gra była raczej DLC do "piątki" niż osobnym tworem, sprawiało, iż wielu mogło żałować wydanych na grę pieniędzy. A jednak mimo to, seria Far Cry nieprzerwanie cieszy się powodzeniem i dzisiejsze wieści powinny ucieszyć niejednego z nas. Otóż zgodnie z zapewnieniami dziennikarzy duńskiego portalu Gamereactor, Far Cry 6 ma zadebiutować jeszcze przed kwietniem 2021, a pierwszych informacji o tytule doczekamy się podczas lipcowego Ubisoft Forward. Co ciekawe, "szóstka" ma dziać się poza terytorium USA.

Dziennikarze portalu Gamereactor sugerują, że Far Cry 6 pojawi się jeszcze przed kwietniem 2021 (o czym w sumie mówiło się jakiś już czas temu), a więc jeszcze w tym roku finansowym (który kończy się 31 marca 2021). Ubisoft zapewniał dotąd, że do wspomnianego momentu wyda 5 dużych gier. Obecnie wiemy już o Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine oraz Gods and Monsters. Zgodnie z informacjami, którymi dysponują dziennikarze z Gamereactor, ostatnią ma być nie nowy Splinter Cell czy Prince of Persia, a właśnie Far Cry 6.

Gamereactor wspomina również, że osoby, które nie przepadały za dotychczasowym usytuowaniem fabuły w Ameryce Północnej, mogą zacząć się cieszyć. Ubisoft ma bowiem wrócić do "egzotyki", którą widzieliśmy w poprzednich odsłonach. Wszystko ma stać się jasne już 12 lipca podczas eventu Ubisoft Forward. Jeśli dotąd nie graliście w poprzednie odsłony, a w końcu chcielibyście zaznajomić się w uniwersum Far Cry, jest ku temu dobra okazja, bo ceny wypuszczonych dotąd gier są już naprawdę niskie. Standardowa edycja Far Cry 5 w sklepie Epic Store kosztuje dziś przykładowo 62 złote, a jeśli wykorzystacie voucher na 40 zł (który Epic rozdawał użytkownikom jakiś czas temu), za grę zapłacicie tylko 22 złote.

