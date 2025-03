Energizer Hard Case P28K - smartfon, który zawstydzi niejeden powerbank. Urządzenie wytrzyma tydzień bez ładowania

Zaledwie kilka lat temu firma Avenir Telecom zaprezentowała dość niecodzienny smartfon Energizer Power Max P18K Pop, który wyróżniał się bardzo pojemnym akumulatorem (18 tys. mAh). Idea umieszczenia tak wielkiego ogniwa jest dość oczywista, natomiast gabaryty i mała praktyczność tego rozwiązania sprawiły, że projekt nigdy nie wszedł ostatecznie na rynek. Wspomniane przedsiębiorstwo podejmuje jednak kolejną próbę - tym razem sprzęt ma jeszcze pojemniejszy akumulator.

Avenir Telecom nie poddaje się i prezentuje kolejny smartfon z gigantycznym wręcz ogniwem akumulatora. Tym razem postanowiono jednak zaoferować urządzenie w dużo niższej cenie. Szanse na sukces modelu Energizer Hard Case P28K są więc nieco większe, choć zagranie firmy nadal należy do dość ryzykownych. Tym bardziej że mówimy o smartfonie, który waży 570 g...

"Twój smartfon nie wytrzymuje jednego dnia pracy? Zamień go na Energizer Hard Case P28K i korzystaj z urządzenia przez okrągły tydzień!" - takim sloganem mógłby być promowany nowy smartfon od Avenir Telecom, choć zapewne drobnym druczkiem byłoby napisane, że aby z nim podróżować, wymagane są naprawdę pojemne i wytrzymałe kieszenie. Pierwsza wersja tego projektu zebrała zaledwie 1% z wymaganych środków na zbiórce crowdfundingowej (wpłaty pochodziły od 11 osób), więc nieco dziwi fakt, że firma ponownie "wchodzi do tej samej rzeki" - a tym razem w niejednym aspekcie nawet nieco głębiej. Smartfon wydany pod marką Energizer wyróżnia się swoim ogromnym akumulatorem o pojemności 28 000 mAh. Taka wartość ma wystarczyć na tydzień typowej pracy, natomiast uzupełnienie procentów w ogniwie z użyciem 33 W ładowarki ma wynieść około 1 godzinę i 30 minut.

Energizer Hard Case P28K Procesor MediaTek Helio G99 MT6789 (6 nm)

2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2 GHz A55 Układ graficzny Mali-G57 MP2 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4x Pamięć wbudowana 256 GB (eMMC 5.1 lub UFS 2.1) Wyświetlacz 6,78" IPS 2400 x 1080 px Aparat przedni 16 MP Aparaty tylne 64 + 20 + 20 MP Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 4G, NFC, GPS Złącza, porty i sloty USB typu C (OTG, 2.0)

Slot na karty microSD Norma IP IP69 Akumulator 28 000 mAh / 33 W Wymiary i waga 27,8 mm grubości / 570 g System Android 14 Cena 249,99 euro

Wadą z pewnością są nie tylko wymiary urządzenia, ale również jego waga - mówimy tu o ponad półkilogramowym urządzeniu. O komfortowym użytkowaniu można więc zapomnieć. Nadal mamy jednak do czynienia ze smartfonem (przynajmniej oficjalnie), który może się pochwalić obecnością normy IP69, Androidem w wersji 14, a także całkiem przyzwoitymi parametrami, jak na tę półkę cenową. Producent ustalił bowiem, że gdy smartfon wejdzie już do sprzedaży, to będzie oferowany w kwocie 249,99 euro, choć co ciekawe w USA urządzenie nie będzie dostępne. Czy tym razem projekt odniesie jakikolwiek sukces? W tej cenie nie jest to wykluczone, ponieważ potencjalnych zastosowań smartfona można znaleźć co najmniej kilka.

Źródło: The Verge, 808.media