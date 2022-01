EK-Quantum Velocity² - Nowa generacja bloków wodnych do układów LC dla procesorów Intel Comet Lake oraz Rocket Lake

Najwydajniejsze procesory ze stajni AMD oraz Intela to zatrzęsienie rdzeni i wątków oraz masa mocy obliczeniowej. Oczywiście obkupione jest to większym poborem mocy, a tym samym i wyższymi temperaturami. Zwłaszcza, jeśli ktoś decyduje się na spróbowanie swoich sił w podkręcaniu. Nic więc dziwnego, że wielu konsumentów sięga po coolery od firm trzecich, zwłaszcza gdy zależy im na dobrej kulturze pracy. Jeśli jednak ktoś jest entuzjastą z wyjątkowo wysokimi wymaganiami i odpowiednio grubym portfelem to wybór jest tylko jeden - autorski układ chłodzenia cieczą. A tak się składa, że EKWB wypuściło nową generację bloków wodnych dla procesorów Intel Comet Lake oraz Rocket Lake.

EK-Quantum Velocity² to pięć różnych bloków wodnych dla Intel LGA 1200. Wyceniono je na równowartość od około 572 do 763 złotych.

Słoweński lider na rynku części do autorskich układów chłodzenia cieczą poinformował dzisiaj o rozszerzeniu swojej oferty o nowy produkt. Mowa o serii EK-Quantum Velocity², czyli nowej generacji bloków wodnych dla procesora. Dedykowane są one najbardziej wymagających użytkownikom oraz gniazdu Intel LGA 1200, czyli procesorom z rodziny Intel Comet Lake oraz Rocket Lake (10. i 11. generacja). Do wyboru jest pięć różnych modeli różniących się wyglądem oraz zastosowanymi materiałami, jednak wszystkie z nich mają te same, dość kompaktowe wymiary - 94,5 x 94x5 x 33 (szerokość x głębokość x wysokość) milimetrów.

Konsument do wyboru ma następujące wersje: czarna z miedzianą stopką; całkowicie niklowana; niklowana + plexi; niklowana + tytan z satynowym wykończeniem; czarna + niklowana podstawa. EKWB deklaruje, że pierwsze modele trafią do sprzedaży pod koniec lutego 2022 roku, a pełnej dostępności oferty spodziewać można się w marcu 2022. Wszystkie z nich wśród akcesoriów otrzymają cenioną pastę termoprzewodzącą Thermal Grizzly Hydronaut (1 g). Sugerowane ceny jak przystało na Słoweńców nie są niskie i prezentują się następująco:

EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1200 Nickel + Plexi - 125,90 EUR, czyli około 572 PLN

- 125,90 EUR, czyli około 572 PLN EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1200 Nickel + Acetal - 125,90 EUR, czyli około 572 PLN

- 125,90 EUR, czyli około 572 PLN EK-Quantum Velocity² D-RGB - 1200 Full Nickel - 167,91 EUR, czyli około 763 PLN

- 167,91 EUR, czyli około 763 PLN EK-Quantum Velocity2 D-RGB - 1200 Copper + Acetal - 125,90 EUR, czyli około 572 PLN

- 125,90 EUR, czyli około 572 PLN EK-Quantum Velocity2 D-RGB - 1200 Nickel + Satin Titanium - 167,91 EUR, czyli około 763 PLN

Źródło: EKWB