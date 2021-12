Dying Light 2: Stay Human – niektórzy będą mogli zagrać tylko w wersję ocenzurowaną. Dekapitacje nie dla wszystkich

Jeśli myśleliście, że polskie media cechują się srogą cenzurą, to spieszymy wyjaśnić, że nasi zachodni sąsiedzi mają gorzej. Przynajmniej w przypadku gier. Nie od dziś wiadomo, że niemieccy gracze otrzymują od czasu do czasu ocenzurowane wersje gier. Tak było w przypadku Wolfenstein II: The New Colossus (cenzura swastyki) czy Mortal Kombat 11 (przesadna przemoc). Kolejną produkcją ma być nasz rodzimy Dying Light 2. Jak się bowiem okazuje, gra nie przeszła pomyślnie klasyfikacji USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle - niemiecki system klasyfikacji gier, który zajmuje się oceną oprogramowania pod kątem jego bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży, według stworzonego przez siebie 5-stopniowego systemu).

Niemieccy gracze otrzymają kolejną ocenzurowaną grę. Tym razem będzie to Dying Light 2: Stay Human. Tamtejszy system klasyfikacji gier - USK - nie pozwala wejść grze na niemiecki rynek. Chyba że deweloperzy pozbędą się z gry ucinania poszczególnych części ciała.

Niemieckie USK nie zajmuje się cenzurowaniem gier, a jedynie ich klasyfikacją. Jeśli więc dana gra jej nie przechodzi, to deweloper jest zobligowany, do wydania gry w wersji ocenzurowanej. Może się oczywiście na to nie zgodzić, ale wówczas gra będzie na terenie danego państwa zupełnie zakazana. Jak czytamy w ogłoszeniu Techlandu, wrocławskie studio zamierza poddać DL2 cenzurze, tak aby gra mogła pojawić się na niemieckim rynku. Co zostanie z gry usunięte?

Przede wszystkim dekapitacje - niemieccy gracze nie będą mogli odcinać głów przeciwników. Ba, nie będą mogli odcinać im żadnych innych części ciała. Dodatkowo niemożliwe będzie zabijanie neutralnych postaci niezależnych (enpeców). Cenzura wpłynie także na tryb kooperacji. Oznacza to, że gracze z Niemiec będą mogli zagrać po sieci wyłącznie z osobami ze swojego regionu. Studio ma jednak nadzieję, że aktualizacja po premierze pozwoli połączyć serwery.

Źródło: Techland