Detroit: Become Human - Quantic Dream udostępniło statystyki sprzedaży za 2023 rok. Na dodatek gra trafiła na wyprzedaż

Gry studia Quantic Dream to bardzo oryginalne produkcje, które różnią się od innych pod wieloma względami. Forma rozgrywki przypomina bardziej interaktywny film, a nacisk kładziony jest głównie na fabułę i podejmowane przez nas decyzje, które następnie rzutują na późniejsze wydarzenia. Jednym z najlepszych tytułów tego studia jest Detroit: Become Human. Okazuje się, że po ponad 5 latach od premiery nadal cieszy się dużą popularnością.

Detroit: Become Human to bez wątpienia najlepsza gra studia Quantic Dream. Mimo że swoją premierę miała 25 maja 2018 roku na konsolach Sony PlayStation 4, to do dziś jej sprzedaż stoi na bardzo dobrym poziomie.

Jeśli kiedykolwiek mieliśmy styczność choćby z jedną produkcją omawianego studia Quantic Dream, to zapewne uważamy, że spędzony przy niej czas nie okazał się zmarnowany. Pierwszą z popularniejszych gier francuskiego studia był Fahrenheit, który ukazał się w 2005 roku. Następnie pojawiło się Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2013) oraz tytułowe, wręcz rewelacyjne Detroit: Become Human (2018). Poprzednie produkcje miały swoje wady, do których można zaliczyć samo sterowanie, bądź momentami niedopracowaną fabułę, która potrafiła skutecznie wybić nas z immersji (i to pomimo świetnej historii). Natomiast przy ostatniej z wymienionych pozycji Quantic Dream wyciągnęło lekcję ze wszystkich swoich błędów i stworzyło grę niemalże idealną, która na długo zapada w pamięć i skłania do refleksji. Okazuje się, że w samym tylko 2023 roku studio sprzedało kolejny milion kopii gry, a łączny wynik przez wszystkie lata istnienia wyniósł 9 mln.

We are approaching the end of the year, and we are proud to announce that the Detroit: Become Human community has grown by 1 million since the beginning of 2023.



That’s 9 million reasons to thank you all for being part of this adventure and sharing the stories of Connor, Kara… pic.twitter.com/iGTQ9hABdT — Quantic Dream (@Quantic_Dream) December 20, 2023

Aktualna ocena tytułu na Steam to 9/10, z kolei średnia ocen użytkowników (uwzględniając obie platformy - PS4 i PC) w serwisie Metacritic wynosi 8,8/10. Jeśli jeszcze nie mieliśmy okazji wejść do nieco cyberpunkowego świata, w którym poznamy losy wyjątkowych androidów, to warto nadrobić zaległości. Oczywiście musimy mieć na względzie, że tak jak w przypadku innych gier Quantic Dream, również w tym wypadku otrzymamy coś na kształt "interaktywnego filmu", jednak z pewnością warto poznać całą świetną historię, której na próżno szukać w wielu aktualnie oferowanych produkcjach. Gra właśnie pojawiła się w promocyjnej cenie na platformie Steam, która wynosi obecnie 55,60 zł ( 139 zł ) - zdecydowanie warto rozważyć zakup.

Źródło: X @Quantic_Dream