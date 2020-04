Dell XPS 15 9500 i Dell XPS 17 9700 - laptopy z NVIDIA GTX 1650 Ti

W ubiegłym tygodniu zaprezentowano procesory 10 generacji Intel Comet Lake-H z myślą o wydajnych laptopach. Oczywiście od tamtej pory większość partnerów OEM zaprezentowało swoje nowości, ale z pewnością nie wszyscy jeszcze odsłonili karty. Przykładowo firma Dell wciąż oficjalnie nie zaprezentowała swoich nowości ani z segmentu gamingowego, ani z urządzeń przygotowanych z myślą o pracy. Do sieci jednak przedostała się grafika prezentująca kilka nowości amerykańskiej korporacji, a które będą bazowały na 10 generacji procesorów Intel Core. Dwie w nowości to notebooki linii Dell XPS - o ile 15-calowy wariant był jak najbardziej do przewidzenia, o tyle faktyczną nowością będzie prezentacja wersji 17-calowej.

Firma Dell przymierza się do prezentacji notebooków XPS 15 9500 oraz XPS 17 9700. Laptopy będą wyposażone w procesory Intel Comet Lake-H oraz karty NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Na stronie Della przedwcześnie pojawiła się grafika prezentująca kilka z nadchodzących nowości od amerykańskiego producenta. Choć wciąż czekamy na oficjalną prezentację, to w sieci pojawiło się już kilka informacji na temat specyfikacji. Przede wszystkim firma wprowadzi do sprzedaży dwa nowe modele z linii XPS - Dell XPS 15 9500 z ekranem o przekątnej 15,6" oraz Dell XPS 17 9700 z matrycą o przekątnej 17,3". Ten drugi notebook wydaje się być bardzo ciekawą nowością, zwłaszcza że w ostatnich latach mieliśmy w sprzedaży mniejsze ultrabooki 13,3" lub laptopy z ekranem 15,6". Urządzenia będą wyposażone w procesory Intel Comet Lake-H - na pokładzie z pewnością znajdziemy 6-rdzeniowego Intel Core i7-10750H oraz 8-rdzeniowe jednostki Core i7-10875H oraz Core i9-10980HK.



Zdjęcie przedstawiające nowości firmy Dell z linii XPS oraz Precision.

Nadchodzące laptopy będą także wykorzystywały dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (pełny rdzeń Turing TU117) z 4 GB pamięci VRAM GDDR6 na pokładzie. Na zdjęciu powyżej widnieją również dwa modele mobilnych stacji roboczych z linii Dell Precision - najpewniej mowa o następcach Dell Precision 7540 oraz Dell Precision 7740. Niestety tutaj żadnych informacji o specyfikacji nie znamy, ale sprzęt powinien bazować na procesorach Intel Core oraz Intel Xeon 10 generacji, a także opcjonalnie układach profesjonalnych NVIDIA Quadro RTX. Data oficjalnej prezentacji laptopów wciąż pozostaje zagadką.

