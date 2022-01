Deepcool MG350 i MG510 – premiera nieźle wycenionych i ciekawych stylistycznie myszek z sensorami PixArt

Nowe modele myszek pojawiają się ostatnio na rynku jak grzyby po deszczu. Kolejnymi dwoma konstrukcjami tego typu są gryzonie marki Deepcool. Deepcool MG350 to przewodowa mysz dla graczy preferujących chwyty typu palm i claw. Z kolei model MG510 jest w pełni bezprzewodowy i nastawiony na miłośników palm gripu. Oba gryzonie posiadają sensory marki PixArt, wbudowaną pamięć oraz przełączniki japońskiej firmy Omron. Oba urządzenia powinny trafić do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni. Za przewodowy model MG350 trzeba będzie zapłacić około 270 złotych. Zakup oferującej tryb bezprzewodowy MG510 uszczupli portfel z kolei o około 330 złotych.

Deepcool MG350 to przewodowa mysz dla graczy preferujących chwyty palm i claw. Z kolei model MG510 jest bezprzewodowy i nastawiony na chwyt palm.

Deepcool MG350 to niewielki (ok. 106 mm długości) gryzoń, ważący 92 gramów. Uzbrojony w sensor PixArt PAW3335 o rozdzielczości do 16000 DPI, ma zapewniać wysoką precyzję i śledzenie ruchu z szybkością do 10,16 metrów na sekundę. Gracze do dyspozycji mają także osiem programowalnych przycisków, w tym jeden domyślnie przeznaczony do zwiększania precyzji celowania (Snajper). Konfigurowalny jest też parametr LOD (Lift-off Distance), który może wynosić jeden lub dwa milimetry. Co ważne - wszystkie ustawienia można zapisać w pamięci urządzenia i zgrupować w ramach profili.

Po lewej przewodowy Deepcool MG350, po prawej bezprzewodowy Deepcool MG510

Wbudowaną pamięcią może też pochwalić się Deepcool MG510. Wyższy model oferuje ponadto łączność przewodową (kabel USB-C z oplotem paracord) i bezprzewodową (2,4 GHz), a także podświetlenie RGB LED, które można konfigurować z poziomu oprogramowania. Czas pracy “bez ogonka” ma wynosić do 36 h. W modelu MG510 producent postawił na sensor PixArt PAW3370 o rozdzielczości do 19000 DPI oraz na sześć programowalnych przycisków. Oba urządzenia wyposażono w przełączniki Omron o wytrzymałości 20 mln kliknięć. W obu przypadkach identyczne jest też regulowane próbkowanie, które odbywa się z częstotliwością do 1000 Hz.

Źródło: Deepcool