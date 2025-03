Core 2 Duo i Core Time 2 - nowe proces... smartwatche z PebbleOS wracają na rynek! Ekrany E Ink zapewnią nawet miesiąc pracy

Pamiętacie smartwatche Pebble? Zaistniały one na rynku w 2013 roku przez poprzedzającą kampanię w serwisie Kickstarter, która odniosła spory sukces (zebrano ok. 10 mln dolarów). Z czasem na rynku ukazywały się kolejne wersje, aż w grudniu 2016 roku firma Pebble Technology Corporation ogłosiła, że kończy działalność. Wiązało się to z końcem wsparcia dla smartwatchy i zatrzymaniem produkcji. Okazuje się, że nie wszystko stracone, gdyż urządzenia właśnie wróciły na rynek.

Smartwatche Pebble właśnie wróciły do sprzedaży - tzn. tak jakby. Nowe modele są bowiem oparte na tym samym systemie, który stał się otwarto-źródłowy, natomiast sama marka Pebble należy już do Google. Za stworzenie nowości odpowiada Core Devices - firma, za którą stoi założyciel Pebble.

System PebbleOS stał się za sprawą firmy Google otwarto-źródłowy, a jego kod dostępny jest na platformie GitHub. Wspomniany założyciel marki Pebble, Eric Migicovsky, po sprzedaży swojego przedsiębiorstwa firmie Fitbit (ta jest obecnie własnością Google) w 2016 roku, postanowił po latach przywrócić smartwatche do życia. Oczywiście nie mógł użyć nazwy Pebble, natomiast nadal skłonił się ku dawnym nazwom, choć nieco zmodyfikowanym. Nowości są ulepszonymi modelami Pebble 2 oraz Pebble 2 Time, które ostatecznie nigdy nie ukazały się na rynku. Ze względu na rozwój technologii teraz będą mogły wytrzymać nawet miesiąc na akumulatorze, a nie 7 dni, jak poprzednie modele.

Core 2 Duo Core 2 Time Wyświetlacz 1,2" 168 x 144 px, E Ink (czarno-biały), 176 DPI 1,5" 228 x 200 px, E Ink (64 kolory), dotykowy, 202 DPI Podświetlenie Tak Ramka i przyciski Tworzywo sztuczne Metal Szerokość paska Standardowa (22 mm) Chip Nordic nRF52840 BLE Brak informacji Czas pracy Do 30 dni Funkcjonalność Krokomierz, śledzenie snu, barometr, kompas, ponad 10 tys. dostępnych aplikacji i tarcz zegarka (Pebble), 6-osiowy czujnik IMU Krokomierz, śledzenie snu, pomiar tętna, ponad 10 tys. dostępnych aplikacji i tarcz zegarka (Pebble), 6-osiowy czujnik IMU Norma odporności IPX8 (target) Mikrofon Tak Głośnik System PebbleOS Wysyłka Lipiec 2025 Grudzień 2025 Cena 149 dolarów 225 dolarów

W związku z tym, że mamy do czynienia z systemem PebbleOS, uzyskujemy dostęp do całej bazy z tarczami oraz aplikacjami, którą można znaleźć pod tym adresem (w przypadku Core Time 2 tarcze i aplikacje pozostawią puste pole przy ramkach, gdyż ma on większy wyświetlacz, więc trzeba będzie je zaktualizować). Firma Core Devices ma zamiar opublikować także aplikację na Androida. Sytuacja obecnie wygląda tak, że nakład jest limitowany, a smartwatche można nabyć jedynie poprzez trwającą właśnie przedsprzedaż. Po jej zakończeniu urządzenia nie będą już oficjalnie dostępne. Jeśli taka oferta nas zainteresowała, to musimy udać się TUTAJ. Warto jednak zaznaczyć, że twórca nie gwarantuje, że wszystko będzie idealne (np. niektóre funkcje mogą nie być od razu dostępne) - z przydatnymi informacjami zapoznamy się pod tym adresem.



Core 2 Duo



Core Time 2

Źródło: Notebookcheck, Wikipedia, Eric Migicovsky, Pebble, Repebble