Computex 2020 odwołany. Znamy termin kolejnej edycji targów

Stało się to, co musiało się stać. Computex 2020 dołącza do listy imprez i wydarzeń odwołanych w tym roku z powodu panującej na całym świecie pandemii koronawirusa. TAITRA (ang. Taiwan External Trade Development Council) oraz TCA (ang. Taipei Computer Association), organizatorzy jednych z największych targów komputerowo-technologicznych, musiały ostatecznie odwołać planowane na koniec września wydarzenie, które zostało uprzednio przełożone z czerwca. Wiele krajów wprowadziło obostrzenia w sprawie wylotów i wyjazdów, by zapobiec rozpowszechnianiu COVID-19, a co za tym idzie – wielu zagranicznych wystawców, odwiedzających oraz przedstawicieli mediów nie mogłoby się zwyczajnie stawić na targach. Na kiedy zaplanowano Computex 2021?

Targi Computex 2020 zostały ostatecznie odwołane. Trzeba czekać na kolejną, przyszłoroczną edycję, która odbędzie się 1-5 czerwca 2021 roku.

Po odwołaniu takich imprez, jak MWC, E3, gamescom (w planach jedynie forma cyfrowa) czy Tokyo Game Show, raczej mało kto spodziewał się, że uda się dotrzymać wrześniowy termin Computex 2020. W sumie na całym świecie jest ponad 7,5 mln ludzi zarażonych koronawirusem, a umarło przeszło 400 tysięcy. Mimo że na Tajwanie, gdzie odbywają się targi Computex, jest tylko 443 wykrytych przypadków (7 zgonów), to wydarzenie przyciąga do siebie wielu przedstawicieli międzynarodowych firm, bez których jego realizacja nie miałaby sensu. W związku z tym uznano, że dalsze przesuwanie targów mija się z celem i ujawniono, że trzeba poczekać do przyszłorocznej edycji Computex, która, jak oficjalnie potwierdzono, odbędzie się 1-5 czerwca 2021 roku.

Czy można spodziewać się czegoś zamiast tegorocznych targów? Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zagranicznego przygotowała kilka mniejszych wydarzeń w formie online, z czego dwa już się odbyły. Mowa chociażby o Computex Online Talks, czyli prezentacjach, na których takie firmy, jak Intel, NVIDIA, Qualcomm czy BenQ, poruszyły temat sztucznej inteligencji i technologii 5G. Możecie obejrzeć je na oficjalnym kanale YouTube Computex Taipei. W planach są jeszcze Inno VEX Online Demo (startupy będą mogły pokazać 29 czerwca swoje produkty i technologie na niniejszym kanale YouTube) oraz Computex Online 2D Exhibition, czyli uruchomienie 28 września specjalnej platformy online do promowania produktów i usług wystawców. Pozostaje nam teraz jedynie powspominać, jak było w poprzednich latach, i cierpliwie czekać na przyszłoroczne wydanie Computex. Klikając w powyższy odnośnik, możecie zapoznać się z podsumowaniem edycji z 2018 roku.

Źródło: Computex