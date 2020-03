SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB: chłodzenie z adresowalnymi LEDami

SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB to (zgodnie z trendami widocznymi od dłuższego czasu) nowa wersja popularnego zestawu chłodzenia procesora, wzbogacona o system adresowalnego podświetlenia ARGB oraz radiator pokryty warstwą niklu. To atrakcyjna propozycja dla tych, którym zależy na niebanalnym wyglądzie swojego PC bez rezygnacji z wysokiej (w tym segmencie cenowym) wydajności. Zapewnia ją nie tylko 5 rurek cieplnych stykających się bezpośrednio z procesorem czy sporych rozmiarów asymetryczny, niklowany radiator, ale również nowy i podświetlony wentylator Pulsar HP ARGB 140 mm SE PWM. Nowy zestaw chłodzenia jest w pełni kompatybilny z wszystkimi popularnymi gniazdami procesorów, między innymi: AMD AM3(+), AMD AM4, Intel LGA115x, LGA2011, LGA2066.

Nowa wersja chłodzenia SilentiumPC Fortis wydaje się naturalnym uzupełnieniem obudów tej firmy, z serii Evo ARGB.

SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB korzysta z nowego, podświetlonego wentylatora Pulsar HP ARGB 140 mm SE PWM, którego prędkość maksymalna wynosząca 1400 obr./min zapewnia równie wysokie osiągi w porównaniu do Sigmy Pro 140 mm PWM stosowanej na Fortisie 3. Sterować można aspektami wizualnymi odrębnie dla każdego z 9 LED-ów zatopionych w tym wentylatorze. Użytkownik może wybrać jeden wielu efektów podświetlenia jak i niemal dowolny z palety 16 milionów kolorów występujących w różnych kombinacjach: od mieniącej się tęczy, przez stałe oświetlenie na konkretny kolor, tryby powolnej, stopniowej zmiany barwy czy też spokojnego oddychania, aż po efektowną falę. Sterowanie podświetleniem ARGB wentylatora Pulsar HP może się odbywać na trzy sposoby: bezpośrednio przez dołączony kontroler Nano Reset ARGB, podłączając do kompatybilnej płyty głównej, jak również synchronizując z zaawansowanym kontrolerem w obudowach SilentiumPC wyposażonych w kontroler Aurora Sync Evo PWM ARGB.

Charakterystyczny radiator Fortisa 3 Evo ARGB jest pokryty warstwą niklu, co dodatkowo poprawia aspekty wizualne. Solidnych rozmiarów radiator zapewnia dużą powierzchnię oddawania energii cieplnej, jego asymetryczny kształt sprawia, że Fortis 3 Evo ARGB nie koliduje z modułami pamięci operacyjnej (RAM). Zestaw chłodzenia SilentiumPC Fortis 3 Evo ARGB seryjnie wyposażony jest w pastę termoprzewodzącą Pactum PT-2, zapięcia na drugi wentylator, a także zestaw montażowy wraz z backplate dla wszystkich najpopularniejszych podstawek procesorów. W przypadku jednostek AMD są to: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 oraz FM2 i FM2+. Kompatybilne gniazda układów Intela: LGA775/LGA115x/LGA1366/LGA2011/LGA2011 v3/LGA2066. Nie można zapomnieć o kontrolerze Nano-Reset ARGB, którym można sterować podświetleniem chłodzenia. Cena to 179 PLN, czyli tyle samo co wersja Fortis 3 RGB.

Najważniejsze informacje o produkcie:

Wymiary: 125×140×158 mm

Waga: 800 g

Współczynnik TDP: 220 W

Typ: wieża

Rurki cieplne: 5

Wentylator: Pulsar HP ARGB 140 mm SE PWM

Prędkość obrotowa wentylatora: 250 – 1400 ±10% obr./min.

Kolor LED: ARGB (9 indywidualnych punktów świetlnych)

Łożysko: hydrauliczne

Żywotność: 50 000 h

Wtyczka: 4-pin PWM (Wentylator) + 2× 3-pin (ARGB)

Kompatybilność z procesorami Intel: LGA 115x / 2066 / 2011-3 / 2011 / 1366 / 775

Kompatybilność z procesorami AMD: AM4 / AM3(+) / AM2 (+) / FM2(+) / FM1

Gwarancja: 24 miesiące

Źródło: materiały prasowe