CES 2020: Corsair iCUE RGB PRO XT - Odświeżone chłodzenie AiO

Pisaliśmy już o tym, że po 25 latach obecności na rynku Corsair postanowił wejść w segment powietrznych chłodzeń procesora. Zrobił to z przytupem za sprawą rozbudowanego modelu A500. Nie oznacza to jednak, że Amerykanie rezygnują z gotowych układów chłodzenia cieczą. W Las Vegas na targach CES 2020 Korsarze zaprezentowali również odświeżoną serię chłodzeń All in One z oznaczeniem iCUE RGB PRO XT. Do sprzedaży trafią trzy różne modele z aluminiowymi chłodnicami o długości 240-, 280- oraz 360-milimetrów, które sparowano ze znanymi, wydajnymi wentylatorami z rodziny Corsair ML. Całość dopełnia oczywiście modne, w pełni konfigurowalne kolorowe podświetlenie ledowe.

Ceny nowych chłodzeń cieczą od Corsair będą wynosić około 529, 635 i 779 złotych. Producent oferuje na nie 2 lata gwarancji.

Corsair rozszerza swoją ofertę gotowych układów chłodzenia cieczą o modele iCUE H100i RGB PRO XT, iCUE H115i RGB PRO XT oraz iCUE H150i RGB PRO XT. Są to zestawy typu AiO wyposażone w aluminiowe chłodnice o grubości 27 milimetrów i długości kolejno 240-, 280- oraz 360-milimetrów. Spoczęły na nich wentylatory Corsair ML120 pracujące z prędkością do 2400 RPM przy wydajności do 75 CFM i ciśnieniu 4,2 mmH2O oraz generowanym hałasie do 37 dB(A). Model 280-milimetrowy korzysta jednak z wentylatorów Corsair ML140, które pracują z prędkością do 2200 RPM i przepływem powietrza sięgającym do 64 CFM przy ciśnieniu 3,0 mmH2O oraz deklarowanym poziomie hałasu do 36 dB(A).

Opisywane zestawy chłodzenia cieczą przygotowane zostały z myślą o procesorach od Niebieskich, opartych na gniazdach Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 2011(-3) i 2066, jak i AMD - AM4, AM3(+), AM2(+). Najwydajniejszy model z 360-milimetrową chłodnicą może również z powodzeniem chłodzić procesory AMD Threadripper 3. generacji. Ceny nowych chłodzeń ustalone zostały na 129 euro za Corsair iCUE H100i RGB PRO XT, 149 euro za Corsair iCUE H115i RGB PRO XT i 183 euro za iCUE H150i RGB PRO XT. Daje nam to kolejno około 529, 635 i 779 złotych. Producent oferuje na swój produkt najnowszy 2 lata gwarancji.

