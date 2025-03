Chatreey TANK - wydajny mini komputer z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX z serii 30 oraz procesorami Intel Alder Lake-H

Kompaktowe komputery przeszły w ostatnim czasie sporą ewolucję i dzisiaj mogą nam zaoferować naprawdę przyzwoitą wydajność, a przy tym nie zajmują dużo miejsca. Jednym z ciekawszych produktów z tej kategorii wydaje się Chatreey TANK. Model ten wyróżnia się swoją dość oryginalną konstrukcją, w której znajdziemy procesory z serii Intel Alder Lake-H, a także wydajne układy graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30. Do tego spotkamy się z całkiem przystępnymi cenami.

Chatreey TANK to najnowszy model miniaturowego komputera od chińskiego producenta. Od samego początku przyciąga on uwagę swoją konstrukcją z podświetleniem RGB, która pozwala na łatwą wymianę pamięci RAM, czy też nośnika SSD. Na dodatek otrzymujemy wydajne podzespoły.

Konstrukcja omawianego mini komputera Chatreey TANK oprócz wspomnianego podświetlenia RGB charakteryzuje się również rozsuwanymi panelami z boku - umożliwiają one łatwy dostęp do dwóch slotów na pamięci RAM w standardzie DDR5 (4800 MHz), a także do kolejnych dwóch złącz M.2 (2280), z których jedno obsługuje magistralę PCIe w wersji 4.0, a drugie 3.0. Do wyboru otrzymujemy procesory z rodziny Intel Alder Lake-H 12. generacji, a mianowicie Intel Core i7-12700H, a także Core i9-12900H. Nie gorzej sytuacja wygląda w przypadku dostępnych układów graficznych, ponieważ możemy zdecydować się na warianty NVIDIA GeForce RTX z serii 30, które wymieniono w tabeli.

Chatreey TANK Procesor Intel Core i7-12700H (14C/20T, 3,5 - 4,7 GHz)

Intel Core i9-12900H (14C/20T, 3,8 - 5,0 GHz) Zintegrowany układ Intel Iris Xe Graphics Dedykowany układ NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3070 (12 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB) Pamięć RAM Wsparcie dla 64 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM)

Dostępne warianty to 16, 32 i 64 GB Magazyn danych 1 x M.2 2280 SSD PCIe 4.0 NVMe

1 x M.2 2280 SSD PCIe 3.0 NVMe

Dostępne warianty to 1 i 2 TB Złącza, porty i sloty 2 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4

1 x Thunderbolt 4

6 x USB 3.2 Gen 2 typu A

2 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x Slot na karty pamięci microSD Łączność 2 x Port Ethernet RJ-45 (2,5 Gb/s)

WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (M.2 2230?) Waga ? Wymiary 167 x 167 x 161 mm System ? Cena i7-12700H / 16 GB / 1 TB / RTX 3070 - 3920 zł

i7-12700H / 32 GB / 1 TB / RTX 3070 - 4250 zł

i7-12700H / 64 GB / 1 TB / RTX 3070 - 4770 zł

i7-12700H / 64 GB / 2 TB / RTX 3070 - 4970 zł

i9-12900H / 16 GB / 1 TB / RTX 3070 - 4240 zł

i9-12900H / 32 GB / 1 TB / RTX 3070 - 4570 zł

i9-12900H / 64 GB / 1 TB / RTX 3070 - 5100 zł

i9-12900H / 64 GB / 2 TB / RTX 3070 - 5300 zł

i9-12900H / 16 GB / 1 TB / RTX 3080 - 4730 zł

i9-12900H / 32 GB / 1 TB / RTX 3080 - 5065 zł

i9-12900H / 64 GB / 1 TB / RTX 3080 - 5590 zł

i9-12900H / 64 GB / 2 TB / RTX 3080 - 5790 zł

Otrzymujemy także dostęp do całkiem pokaźnej liczby złącz i portów, spośród których warto wymienić port Thunderbolt 4 - pozwoli nam on choćby na podłączenie zewnętrznego układu graficznego, choć w tym przypadku nie jest to potrzebne. Nie zabrakło również dwóch złącz Audio-Jack 3,5 mm (z przodu i z tyłu), a także łączności Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2 (nie wiadomo jednak, czy producent zintegrował odpowiedni moduł z płytą główną, czy wykorzystywana jest karta sieciowa na złączu M.2). Aktualnie trwa jeszcze promocja, która skończy się 17 listopada 2023 roku. Dzięki niej najtańszy wariant to koszt raptem 3920 zł. Zakupu możemy dokonać w sklepie producenta na Aliexpress pod tym adresem.

Źródło: Aliexpress