Cannibal Cuisine - prawie jak Overcooked, ale w wydaniu kanibali

W PurePC piszemy raczej o grach pokroju AAA, ewentualnie o tytułach mniejszych, ale bardzo dobrze się zapowiadających. Trzecią kategorią są gry w jakiś sposób osobliwe. Taką z dużą pewnością jest Cannibal Cuisine - wykonany w bajkowym graficznie stylu tytuł, który już 20 maja zadebiutuje na platformie Steam. Dobra wiadomość jest też taka, że już teraz pobrać możemy wersję demonstracyjną produkcji. No ale co to w ogóle za gra? Na wielu płaszczyznach przypomina znane i lubiane Overcooked, które dzięki swojej popularności przed dwoma laty otrzymało kontynuację. Obie marki to humorystyczne zręcznościówki, w które zagrać możemy w kooperacji. Obie traktują też o kulinariach z tym, że w Cannibal Cuisine składnikami naszych potraw będą żywi (do czasu) ludzie.

Cannibal Cuisine to zręcznościowa gra kooperacyjna, do złudzenia przypominająca Overcooked. Różnica jest taka, ze w Cannibal Cuisine skaldnikami potraw są sami... ludzie.

Jeśli lubicie gry zręcznościowe, a do tego w iście szalonym wydaniu, studio Rocket Vulture stworzyło tę grę zdecydowanie dla Was. Cannibal Cuisine, to jak przyznali sami twórcy, takie trochę mrugnięcie okiem, a może nawet hołd w stronę studia Ghost Town Games, odpowiadającego za powstanie Overcooked. Są tu jednak pewne różnice: z uwagi na tematykę, nadchodząca gra nie zalecana jest dla graczy poniżej 16 roku życia.

Nic dziwnego, skoro wraz z trójką przyjaciół wcielimy się w zamieszkujących wyspę kanibali, zbierających do swych potraw owoce, zioła, a także... turystów. Aby urozmaicić gameplay, twórcy zaimplementowali weń np. moce voodoo, które ułatwią polowanie na żywe składniki. Kampania fabularna składa się z 20 poziomów i czterech wyzwań, w których natkniemy się na bossa. Gra proponuje wybór między kooperacją online, lokalnym trybem kooperacji oraz PvP, w którym zmierzymy się z różnymi wyzwaniami kulinarnymi. Oficjalna strona Steam znajduje się TUTAJ,

