Kolejne Call of Duty (2022) ma szansę pojawić się wcześniej. Co skłoniło Activision, by podjąć taką decyzję?

Tom Henderson, który w przeszłości okazał się niejednokrotnie niezwykle wiarygodnym leaksterem, niedawno zdradził, iż następna gra z serii Call of Duty może zostać wydana już w październiku, nie zaś jak to bywało standardowo w listopadzie. A wszystko to ze względu na słabą, niż spodziewana sprzedaż odsłony pt. Vanguard. Wkrótce po premierze nowej gry pojawić się ma także duża aktualizacja CoD Warzone. Zapowiedź Call of Duty 2022 ma pojawić się latem tego roku, a póki co wciąż pozostajemy w kręgu plotek. Jedna z nich mówi na przykład, że kolejna strzelanka opowie nam historię kolumbijskich karteli narkotykowych.

W tym roku Call of Duty ma pojawić się nieco wcześniej. Ma być to także jedna z lepiej dopracowanych odsłon ostatnich lat.

Call of Duty Vanguard nie należy do najbardziej udanych odsłon serii. Można o tym wnioskować oczywiście nie bezpodstawnie, a na bazie ocen graczy i recenzentów. Vanguard ma miałką kampanię dla pojedynczego gracza, absolutnie nierewolucyjny multiplayer oraz wciąż niedokończony tryb Zombie. Nic więc dziwnego, że sprzedaż tej odsłony wypadła gorzej, niż ubiegłorocznego Black Ops: Cold War. Nic też dziwnego, że spora część miłośników CoDa pozostała przy sieciowym i darmowym trybie Warzone.

As expected, it's looking like this year's Call of Duty title, Modern Warfare II (2022), will be revealed in the summer.



Hearing rumblings that the title could release in October due to Vanguard's poor sales performance, with a "big" Warzone update coming soon after. pic.twitter.com/3x8Qw2Eryp — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 13, 2022

Według Hendersona, słabe zainteresowanie Vanguardem ma przyspieszyć premierę tegorocznej odsłony. Ma być nią Call of Duty Modern Warfare II (2022), której fabuła skupi się na kartelach narkotykowych w Ameryce Łacińskiej. Co więcej, jeden z trybów dla wielu graczy ma być inspirowany produkcją Escape from Tarkov. Dodatkowo, ma być to pierwsza część serii, nad którą prace idą zaskakująco dobrze i to od trzech już lat. Czyżby dla odmiany szykował się nam naprawdę dobry Call of Duty? Mam nadzieję, ponieważ Activision jest tego winien fanom serii.

Źródło: WCCFtech