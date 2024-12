Black Friday w sklepach x-kom! Tanie procesory, smartfony, laptopy, telewizory, komputery, zasilacze i inne podzespoły PC

W końcu czas oczekiwania dobiegł końca i nadeszło wyczekiwane przez wielu święto zakupów, czyli Black Friday. W sklepach x-kom zawsze z tej okazji można skorzystać z wysokich rabatów, ale w tym roku ich poziom jest astronomiczny, bowiem sięgają nawet do 98%. Sklep al.to także zorganizował dla swoich klientów Black Friday - tam rabaty sięgają nieprawdopodobnych 99%. Sprawdź wszystkie szczegóły i skorzystaj z tych najgorętszych promocji w roku.

W tym roku x-kom przez cały miesiąc prezentował promocje w ramach Black Month. Jednak to był tylko przedsmak największych promocji, bowiem właśnie nadszedł czas wielkiej kumulacji, a więc wyczekiwany przez wszystkich klientów Czarny Piątek. I rzeczywiście było na co czekać, bo w tym roku obniżki cen podczas Black Friday w x-komie wynoszą nawet do 98%! W ofercie, jak zawsze, znalazły się sprzęty z każdej kategorii, różnych marek i z różnych półek cenowych - wszystko po to, by każdy znalazł coś dla siebie. Oczywiście jak co roku przecenione produkty znikają bardzo szybko, ale promocja trwa aż do niedzieli, a oferta jest naprawdę bogata, więc z pewnością zdążysz upolować coś dla siebie. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: suchar i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 26.11.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Możesz kupić maksymalnie trzy sztuki każdego produktu w promocji. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją.

Przecena: 799 → 699 złotych

Przecena: 749 → 599 złotych

Przecena: 359 → 269 złotych

Przecena: 437 → 349 złotych

Przecena: 3899 → 3349 złotych

Przecena: 4099 → 3499 złotych

Przecena: 2999 → 2499 złotych

Przecena: 159 → 125 złotych

Przecena: 6300 → 5100 złotych

Black Friday w sklepie al.to

Czarny piątek w sklepie al.to to doskonała okazja do tego, aby już teraz skompletować prezenty świąteczne dla najbliższych. W asortymencie sklepu znajdują się bowiem mi.n. zabawki, produkty dla mamy i dziecka oraz sprzęty AGD. W przypadku tego sklepu z okazji Black Friday przygotowano rabaty, które sięgają aż 99%, a więc można wyhaczyć produkty w absurdalnie niskich cenach. Promocja obowiązuje do 27 listopada 2023 roku do godziny 23:59 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów, nie łączy się z innymi promocjami i nie wymaga użycia kodu rabatowego. Jedna osoba może zakupić do pięciu sztuk każdego produktu promocyjnego. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją.

Przecena: 3099 → 2774 złotych

Przecena: 499 → 299 złotych

Przecena: 2490 → 1070 złotych

Przecena: 699 → 444 złotych

Przecena: 349 → 179 złotych

Źródło: x-kom