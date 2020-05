Biostar Racing B550 - Tańsze płyty główne dla AMD Ryzen 3000

Z płytami głównymi wyposażonymi w chipset AMD B550 dla procesorów AMD Ryzen 3000 wiązane były spore nadzieję. Zarówno jeśli chodzi o oficjalne wsparcie dla urządzeń korzystających z PCI Express 4.0, jak i niższą cenę aniżeli platformy z układem logiki AMD X570. Pierwsze wrażenie było zdecydowanie pozytywne - ciekawe i dobrze wyposażone konstrukcje, a przy tym pozbawione dodatkowych, głośnych wentylatorów. Jednak doniesienia z zagranicy dotyczące sugerowanych cen okazały się zderzeniem z rzeczywistością. Nie zapowiada się wcale by było tanio. Ratunkiem może okazać się Biostar, który przygotował co prawda tylko dwie nowe płyty główne, ale reklamowane są jako "dla konsumenta głównego nurtu", co zdaje się potwierdzać sama specyfikacja obu produktów.

Próżno tutaj szukać ekranów POST, fizycznych przycisków, podświetlenia RGB LED, zintegrowanych układów od łączności bezprzewodowej czy innych dodatków. Ale dzięki temu Biostar powinien być tańszy od konkurencji.

Do portfolio tajwańskiej firmy dołączyły właśnie dwie płyty główne, mowa o Biostar B550GTA w formacie ATX oraz Biostar B550GTQ w standardzie Micro ATX. Na pierwszy rzut oka są one niemal identyczne i tak też jest w rzeczywistości. Prócz rozmiaru i wymuszonych przez to różnić w liczbie portów PCI Express, większa propozycja może pochwalić się dodatkowym, archaicznym już acz czasami nadal przydatnym złączem PCI oraz układem sieciowym Realtek RTL8125, zamiast Realtek RTL 8118AS (oba jednak są gigabitowe). Próżno tutaj szukać ekranów POST, fizycznych przycisków, podświetlenia RGB LED czy zintegrowanych układów od łączności bezprzewodowej. Również sekcja zasilania i jej układ chłodzenia wygląda bardziej ubogo niż u konkurencji, chociaż Biostar nie zdecydował się podać szczegółów dotyczących VRM. Tak czy siak wszystkie z kontrolerów i kodeków to nadal sensowne układy, a kroki poczynione przez Tajwańczyków sugerują wyraźnie, że ich produkty będą tańsze niż platformy od takich gigantów jak MSI czy ASUS, a przeciętny Kowalski nie zauważy raczej różnicy w użytkowaniu.

Biostar B550GTA

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; Maksymalnie 128 GB; 3200+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 3

Układ sieciowy: Realtek RTL8125 1 G

Układ dźwiękowy: Realtek ALC1150

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: Nie

Panel I/O: PS/2, DVI-D, DisplayPort, HDMI, RJ-45, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, trzy złącza audio

Dodatkowo: radiatory dla SSD M.2, wzmocnione sloty PCIe, jeden slot PCI

Biostar B550GTQ

Podstawka: AMD AM4

Chipset: AMD B550

Sekcja zasilania: brak danych

Format: Micro ATX

Pamięci RAM: 4 sloty; Maksymalnie 128 GB; 3200+ MHz (OC)

Liczba portów SATA 6 Gb/s: 6

Liczba portów M.2: 2

PCI-Express 4.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x16: 1

PCI-Express 3.0 x1: 2

Układ sieciowy: Realtek RTL 8118AS 1 G

Układ dźwiękowy: Realtek ALC1150

Karta WiFi: brak

Podświetlenie LED: Nie

Panel I/O: PS/2, DVI-D, DisplayPort, HDMI, RJ-45, po jednym USB 3.2 Gen 2 typu A i C, cztery USB 3.2 Gen 1, dwa USB 2.0, trzy złącza audio

Dodatkowo: radiatory dla SSD M.2, wzmocnione sloty PCIe

Źródło: Biostar