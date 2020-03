Usługa VOD Disney+ z datą premiery i zapowiedzią w Polsce

Kilka miesięcy temu, podczas konwentu D23 Expo, organizowanego przez Disneya poznaliśmy mnóstwo szczegółów na temat nadchodzącej platformy VOD, czyli Disney+. Ze względu na zbliżającą się nieuchronnie premierę serwisu, firma coraz prężniej zaczęła reklamować nowy VOD. Jedną z form promowania, a jednocześnie sprawdzenia stabilności aplikacji przed premierą było wydanie testowej wersji w Holandii, gdzie przez dwa miesiące w okresie wrzesień - listopad użytkownicy mogli sprawdzić jakość aplikacji oraz treści (dostępnych również w rozdzielczości 4K z HDR). Po premierze Disney+ zastanawialiśmy się kiedy usługa zadebiutuje w Polsce, tym bardziej, że lada moment nastąpi premiera w pierwszych europejskich krajach. Disney wydał oficjalny komunikat, w którym informuje o terminie debiutu m.in. w Polsce.

Usługa Disney+ zadebiutuje w Polsce latem tego roku, razem z Krajami Skandynawskimi, Portugalią oraz Belgią.



Baby Yoda przywita się oficjalnie z Polską latem tego roku.

Na stronie internetowej Disneya pojawiło się oświadczenie w związku ze zbliżającą się premierą usługi Disney+ w pierwszych krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Austrii oraz Szwajcarii. Komunikat informuje o krajach, w których nowa platforma VOD zadebiutuje w następnej kolejności latem 2020 roku. Debiut nastąpi m.in. w Polsce, Krajach Skandynawskich, Portugalii oraz Belgii. Oznacza to, że za kilka miesięcy platforma oficjalnie zadebiutuje u nas i będzie można z niej korzystać bez zabaw z VPN-em.

Disney+ to platforma VOD do oglądania filmów i seriali za pośrednictwem streamingu. Znajdziemy tutaj wszystkie produkcje od Lucasfilm, Marvela, Disneya, Pixara oraz wybrane pozycje od National Geographic. W ubiegłym roku na Disney+ otrzymaliśmy pierwszą aktorską produkcję z serii Star Wars - mowa oczywiście o serialu "The Mandalorian". Już w ostatnim czasie można było zaobserwować wzrost ilości treści, które miały dodany polski język - w przeciągu nadchodzących miesięcy lista ta będzie już tylko systematycznie wzrastać. Premiera Disney+ latem oznacza, że premierowo będziemy mogli obejrzeć serial Marvel Studios - Falcon and the Winter Soldier, którego debiut wyznaczono na sierpień. Więcej o usłudze Disney+ możecie przeczytać z naszych premierowych materiałów - linki dostępne są powyżej.

