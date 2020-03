LG OLED 2020 - poznaliśmy europejskie ceny nowych telewizorów

W styczniu, podczas targów CES, firma LG oficjalnie zaprezentowała tegoroczny line-up telewizorów OLED, wśród których największą nowością jest bodaj 48-calowy model z linii CX. Dotychczas producent nie oferował ekranów wykonanych w tej technologi z przekątną mniejszą niż 55 cali. Oprócz tego zaprezentowano także rolowany telewizor OLED Signature R o przekątnej 65 cali. Wszystkie telewizory w ciągu najbliższych tygodni powinny pomału wchodzić do sprzedaży w Europie, a dzięki najnowszemu komunikatowi LG poznaliśmy także europejskie ceny wszystkich nadchodzących modeli. Możemy już więc mniej więcej oszacować jakie koszty będziemy musieli ponieść w Polsce, gdybyśmy zdecydowali się na zakup jednego z najnowszych modeli telewizorów na miejscu.

Poznaliśmy europejskie ceny tegorocznych telewizorów LG OLED. Największe wrażenie robi cena rolowanego modelu OLED Signature R, wycenionego na około 260 tysięcy złotych.

Niemiecki oddział firmy LG poinformował o cenach za tegoroczne modele telewizorów OLED z serii CX (zastąpi modele C9), WX (zastąpi serię W9) oraz RX, który jest oznaczeniem dla rolowanego modelu OLED Signature R o przekątnej wyłącznie 65 cali. Cena tego ostatniego robi wrażenie (niekoniecznie jednak pozytywne), bowiem koreański producent wycenił to urządzenie na kwotę 60 tysięcy euro, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 260 tysięcy złotych. Niezbyt tani będzie także 48-calowy OLED, który po raz pierwszy wejdzie do sprzedaży. Model LG OLED 48CX będzie kosztował bowiem 1800 euro, czyli mniej więcej 7700 złotych. Przy takiej premierowej cenie raczej nie ma co liczyć na spektakularny sukces, zwłaszcza w kontekście malejących cen za ubiegłoroczne modele B9 oraz C9.

Kolejne ceny dla telewizorów LG OLED CX prezentują się następująco: 2300 euro za 55" (ok. 10 000 złotych), 3100 euro za 65" (ok. 14 000 złotych) oraz 7000 euro za 77" model (ok. 30 000 złotych). Odpowiednio drożej natomiast kupimy modele LG OLED WX, czyli tzw. ekran-tapeta z osobnym soundbarem, w którym znajdzie się także cała elektronika telewizora. Obecnie poinformowano o cenie 65-calowego modelu, który będzie kosztował 5000 euro, czyli około 22 000 złotych. Wszystkie tegoroczne modele będą miały zainstalowany system webOS w wersji 5.0. Nie zabraknie ponadto wsparcia dla HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Telewizory otrzymają także certyfikat NVIDIA G-SYNC Compatible.

Źródło: FlatpanelsHD