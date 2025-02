Sprzęt sieciowy ASUS ExpertWiFi to najlepsze rozwiązania przeznaczone dla małych i średnich firm

Firma ASUS jest doskonale znana z produkcji komponentów komputerowych, jednak oprócz płyt głównych oraz kart graficznych, a także innych podzespołów, posiada mocno rozwiniętą ofertę sprzętu sieciowego. Routery ASUS od dawna zajmują czołowe miejsca w rankingach popularności, znakomicie wypadając w testach dzięki topowej specyfikacji. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również Access Pointy, pozwalające rozszerzyć i wzmocnić działanie sieci, gdzie ASUS ExpertWiFi może pochwalić się bogatym portfolio.

ASUS ExpertWiFi to seria urządzeń, pozwalająca w prosty i bezpieczny sposób rozszerzyć zasięg sieci, nawet w trudno dostępnych miejscach. Routery, switche i punkty dostępu świetnie się spiszą w takich scenariuszach.

Zacznijmy od jednak od odrobiny teorii. Power over Ethernet (PoE) to bardzo przydatna funkcja sieciowa, która za pomocą kabli Ethernet umożliwia dostarczanie zasilania do urządzeń sieciowych w ramach transmisji danych. Takie urządzenia mogą być zasilającymi (Power Sourcing Equipment / PSE), zasilanymi (Powered Devices / PD) albo spełniać obydwie role jednocześnie. Powyższe rozwiązane jest najczęściej spotykane w telefonach VoIP, kamerach IP oraz bezprzewodowych punktach dostępowych. Dzięki wykorzystaniu jednego przewodu oszczędza się pieniądze oraz miejsce, jednocześnie poprawiając estetykę wnętrzarza, a sama rozbudowa sieci okazuje się znacznie łatwiejsza. Dzięki technologii PoE można zainstalować urządzenia w lokalizacjach, gdzie nie występuje zwykła wtyczka zasilania np. podwieszanych sufitach albo wysokich stropach. Infrastruktura PoE będzie funkcjonować w jednej sieci z urządzeniami, która nie obsługuje takich rozwiązań, aczkolwiek nie będzie zasilać urządzeń PD oraz pobierać zasilania przez PSE (muszą posiadać oddzielne źródło).

Rozwinięcie technologii PoE stanowi PoE+, które generalnie wypełnia identyczne założenia, ale nowszy standard przesyła dwukrotnie więcej energii za pośrednictwem pojedynczego kabla Ethernet (30W zamiast 15W). Skutkiem powyższego, urządzenia obsługujące PoE+ charakteryzuje także szersza kompatybilność, ponieważ obsługują jednocześnie całe portfolio PoE, podczas gdy poprzednik nie będzie w stanie zasilić nowszych modeli. Sprzętom zasilanym za pośrednictwem PoE i PoE+ zostały przypisane klasy 0-4, oznaczające poziom wymagań energetycznych, gdzie 1-3 to urządzenia o niskim albo średnim poborze mocy (PoE), natomiast ostatni to najbardziej wymagające modele (PoE+). Klasa 0 wbrew pozorom nie oznacza najlepszej efektywności, wynikając po prostu z braku odpowiedniego oznaczenia przez producenta, co w praktyce skutkuje zaocznym przyznaniem urządzeniu klasy 3.

Produkty sieciowe ASUS ExpertWiFi zaprojektowano pod kątem szerokiej skalowalności, umożliwiając błyskawiczne oraz bezproblemowe wdrażanie nowych punktów w niewielkich i średnich firmach. Integrując produkty należące do rodziny ExpertWiFi, można łatwo rozszerzyć zasięg sieci i uzyskać dostęp do pełnego pakietu funkcji oprogramowania. Warto przy okazji wspomnieć, że sprzęt można użytkować w połączeniu z routerami posiadającymi opcję rozbudowy przez ASUS AiMesh. Taka opcja sprawdzi się chociażby w wielopokojowych i wielopiętrowych budynkach, gdzie można stworzyć kompleksowy system sieciowy obejmujący np. router przewodowy ASUS WxpewrtWiFi EBG19P z trzema punktami dostępu EBA63. Skoro poznaliśmy już teoretyczne podstawy, zobaczmy co ciekawego w takim segmencie proponuje firma do montażu w biurach, hotelach, punktach sprzedaży czy firmach medycznych.

Przewodowy router ASUS ExpertWiFi EBG19P

ASUS ExpertWiFi EBG19P to nowoczesny gigabitowy router przewodowy, idealnie pasujący jako baza dla punktów dostępu, zapewniający pakiet zabezpieczeń i bogate funkcjonalności. Urządzenie posiada 8 portów PoE+ pozwalających dostarczyć 123 W, co pozwala na stworzenie kompleksowej infrastruktury sieciowej. ASUS ExpertWiFi EBG19P to również jedno USB 3.2 Gen 1x1 oraz trzy gigabitowe porty WAN, a każdy można przypisać do jednego lub większej liczby identyfikatorów VLAN, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Obsługa równoważenia obciążenia sieciowego (Load Balancing) na portach WAN/LAN, pomaga z kolei zoptymalizować wykorzystanie łącza szerokopasmowego. Dodatkowy port USB 3.2 Gen 1x1 może posłużyć do zapewnienia zapasowej sieci WAN poprzez podłączenie telefonu komórkowego (Hotspot). ASUS ExpertWiFi EBG19P zapewnia bezpieczną komunikację z publicznymi sieciami Wi-Fi dzięki funkcjom Safe Browsing i VPN. W pakiecie jest również bezpłatna subskrypcja pakietu ASUS AiProtection Pro, obejmującego funkcje zapobiegania włamaniom.

Dwuzakresowy Access point ASUS ExpertWiFi EBA63

ASUS ExpertWiFi EBA63 to dwuzakresowy (2.4 / 5 GHz) punkt dostępu Wi-Fi 6 (802.11ax) PoE AX3000, zapewniający transfery do 3000 Mb/s z obsługą kanałów 160 MHz. Sprzęt spełni oczekiwania małych, a nawet średnich firm, ponieważ obsługuje 100 aktywnych urządzeń. Zaletą modelu EBA63 jest także samoczynna konfiguracja sieci, natomiast za bezpieczeństwo niezmiennie odpowiada VLAN. ASUS ExpertWiFi EBA63 pozwala na wyznaczenie maksymalnie pięciu identyfikatorów SSID do oddzielenia urządzeń i przydzielania priorytetów w różnych scenariuszach. Access Point jest zasilany przez PoE-IN albo standardowym zasilaczem sieciowym. Górna połowa obudowy ASUS ExpertWiFi EBA63 została wykonana z materiałów spełniających normę UL94 5VB, dotyczącą palności tworzyw sztucznych. Całość napędza cztero-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1700 MHz i 512 MB pamięci RAM.

Funkcjonalny swicth ASUS ExpertWiFi EBP15

ASUS ExpertWiFi EBP15 to kompaktowy i funkcjonalny gigabitowy switch sieciowy, przeznaczony między innymi do podłączenia punktów dostępowych PoE, kamer IP oraz telefonów VoIP. Posiada cztery porty PoE+ dostarczając podpiętym urządzeniom maksymalnie 60 W. Każde z gniazd Ethernet może zostać przypisane do jednego lub większej ilości identyfikatorów VLAN, co oczywiście zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo. Ustawienia priorytetów opartych na zarządzaniu ruchem (QoS) pozwala z kolei na lepsze dostosowanie ruchu sieciowego, podczas gdy IGMP Snooping zapobiega przeciążeniom i optymalizuje działanie w trakcie dużych wideokonferencji lub strumieniowania multimediów. ASUS ExpertWiFi EBP15 stanowi ogniwo łączące między ASUS ExpertWiFi EBG15 i ASUS ExpertWiFi EBA63, będąc ważną częścią kompleksowego systemu sieciowego opracowanego przez producenta.

Przewodowy router ASUS ExpertWiFi EBG15

ASUS ExpertWiFi EBG15 to nowoczesny gigabitowy przewodowy router, zapewniający szybką, bezpieczną i skalowalną sieć, udostępniający szeroki zestaw funkcji dostosowanych do potrzeb niewielkich lub średnich przedsiębiorstw. Tradycyjnie, każdy z pięciu portów Ethernet można przypisać do jednego lub większej liczby identyfikatorów sieci VLAN, natomiast do trzech portów Ethernet jako WAN z obsługą funkcji Load Balancing. Istnieje także opcja podłączenia telefonu komórkowego poprzez port USB 3.2 Gen 1x1, dzięki której postawimy zapasową sieć WAN (Hotspot). Na pokładzie ASUS ExpertWiFi EBG15 upchnięto dwurdzeniowy procesor ARMv8 o taktowaniu 1800 MHz i 512 MB pamięci RAM. Podobnie jak w przypadku ASUS ExpertWiFi EBG19P, model ten obsługuje wiele ułatwień i technologii, które przyspieszają konfigurację oraz kontrolowanie ruchu sieciowego za pomocą aplikacji mobilnej.

Urządzenia z rodziny ASUS ExpertWiFi pozwalają na kompleksowe rozplanowanie, monitorowanie oraz zarządzanie sieciami, jednocześnie dbając o niezawodność infrastruktury i bezpieczeństwo użytkowników. Istnieje wiele możliwości dostosowania poszczególnych elementów np. w większych obiektach lub domach wielopiętrowych można połączyć gigabitowy router przewodowy ASUS ExpertWiFi EBG15 VPN z przełącznikiem sieciowym ASUS EBP15 PoE+ w konfiguracji z punktami dostępu EBA63 PoE. Pozwoli to pokryć zasięgiem bardzo duży obszar, a jednocześnie korzystając z PoiE / PoE+ zredukować potrzebę zasilania wszystkich urządzeń z tradycyjnego gniazdka. Wszystkie produkty ASUS ExpertWiFi cechuje także nienaganna ergonomia oraz estetyka, co zapewne docenią osoby dbające o wygląd przestrzeni publicznej. Więcej o sprzęcie sieciowym ASUS ExpertWiFi możecie przeczytać na stronie producenta.

