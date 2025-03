ASUS ROG Tessen to nowy mobilny kontroler do gier. Składana konstrukcja i programowalne przyciski

Mobilni gracze mają dziś kilka możliwości, które pozwalają im prowadzić rozgrywkę na ekranie smartfonów. Część osób decyduje się na grę przy pomocy ekranu dotykowego, co w wielu przypadkach jest po prostu mało praktyczne. Dużo lepszym wyborem są kontrolery — możemy zdecydować się zarówno na bezprzewodowe modele, jak i te o przenośnej konstrukcji, do których bezpośrednio wkładamy smartfona. Do tej drugiej grupy właśnie trafiła nowość od firmy ASUS.

ASUS ROG Tessen to nowy mobilny kontroler do gier, który pomoże zamienić niemal każdego smartfona w przenośną konsolę. Spośród konkurencyjnych rozwiązań wyróżniają go programowalne przyciski, składana konstrukcja, a także dodatkowe podświetlenie RGB.

Nowość od ASUS-a jest bezpośrednim konkurentem takich mobilnych kontrolerów do gier jak Razer Kishi V2 Pro, czy też Backbone One. Składana konstrukcja umożliwi nam podłączenie nawet 7-calowych smartfonów. Model oferuje także gumowe podkładki, które pomogą umieścić w nim urządzenie wraz z etui. Ważnym aspektem jest to, że kontroler pozwala na ładowanie smartfona w trakcie rozgrywki, choć moc jest ograniczona do 18 W. Spotkamy się również z mechanicznymi przełącznikami, a także aluminiowymi przyciskami łopatkowymi z tyłu, które na dodatek jesteśmy w stanie zaprogramować (tak jak inne przyciski) przez aplikację Armoury Crate.

ASUS ROG Tessen Kompatybilność Android Obsługa smartfonów Do 7" i 14,5 mm grubości Programowalne przyciski Tak Przełączniki Mechaniczne Złącza USB typu C Wymiary Rozłożony - 191,5 x 92 x 40 mm

Złożony - 94 x 92 x 85 mm Waga 136 g Dodatkowe informacje Możliwość ładowania smartfona w trakcie gry (do 18 W) Dostępność Czerwiec 2024 Cena 529 zł

Jak na gamingowy gadżet przystało — otrzymamy do dyspozycji podświetlenie RGB, które również możemy skonfigurować. Przewodowe połączenie, które wykorzystuje port USB typu C, zapewnia bardzo niskie opóźnienia, więc kontroler sprawdzi się w dynamicznych tytułach. Gałki analogowe mają z kolei reprezentować sobą "konsolowy poziom", gdyż ich zakres ruchu to 22 stopnie, a przy tym wyróżniają się również swoją precyzją. ASUS ROG Tessen trafi na półki sklepowe już w czerwcu 2024 roku, natomiast jego cenę ustalono na 529 zł.

Źródło: ASUS