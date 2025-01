ASRock DeskMeet i DeskSlim - zaprezentowano zestawy PC, które są kompromisem pomiędzy wydajnością, a niewielkimi rozmiarami

Urządzenia typu Mini-PC to ciekawa propozycja, która znajduje zastosowanie tam, gdzie do dyspozycji jest ograniczona przestrzeń. Niestety jego wadą jest w wielu przypadkach wydajność, która nie może równać się z zestawami pełnowymiarowymi. Częściowe rozwiązanie problemu zaprezentowała firma ASRock. Jej najnowsza generacja komputerów DeskMeet i DeskSlim to próba poszukiwania kompromisu pomiędzy kompaktowymi rozmiarami, a dobrą wydajnością.

ASRock DeskMeet i DeskSlim w wersji AM5 to propozycje dla osób, które od swoich komputerów oczekują kompaktowych rozmiarów i zadowalającej wydajności. Na pokładzie znalazł się procesor AMD Ryzen 5 7600, dedykowana karta graficzna i nośnik SSD PCIe 5.0.

Zestawy zaprezentowano na targach Computex 2023. Ich głównym wyróżnikiem jest procesor AMD najnowszej generacji, a także możliwość podłączenia nośnika SSD za pośrednictwem magistrali PCIe 5.0. Urządzenie DeskMeet wyposażono w płytę główną ASRock z gniazdem AM5 i możliwością zainstalowania czterech modułów DDR5 oraz dwóch nośników SSD – jednego na PCIe 5.0 i jednego na PCIe 4.0. Na targach pokazano wariant DeskMeet, który funkcjonuje w oparciu o jednostkę AMD Ryzen 5 7600 i dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon RX 6600 XT Challenger ITX. Do budowy komputera wykorzystano także 32 GB (2 x 16 GB) pamięci DDR5 Kingston FURY Renegade o szybkości 6000 MT/s oraz nośniki CFD Gaming PG5NFZ i SOLIDIGM P41 Plus o pojemności 2 TB. Całość zasilana jest przez jednostkę o mocy 500 W. Wymiary komputera wynoszą 168 x 219,3 x 218,3 mm.

DeskMeet AM5 DeskSlim AM5 Procesor AMD Ryzen 5 7600 AMD Ryzen 5 7600 Karta graficzna AMD Radeon RX 6600 XT Challenger ITX Leadtek NVIDIA RTX A2000 Pamięć RAM 2 x 16 GB Kingston FURY Renegade DDR5 6000 MT/s 2 x 16 GB Kingston FURY Renegade DDR5 6000 MT/s Nośniki danych CFD Gaming PG5NFZ PCIe 5.0 SSD 2 TB

SOLIDIGM P41 Plus PCIe 4.0 SSD 2 TB SOLIDIGM P41 Plus PCIe 4.0 PCIe 4.0 SSD 2 TB Zasilacz 500 W 300 W Wymiary 168 x 219,3 x 218,3 mm 100 x 300 x 218,7 mm

DeskSlim to rozwiązanie przeznaczone do bardziej profesjonalnych zastosowań. Świadczy o tym przede wszystkim karta graficzna – Leadtek NVIDIA RTX A2000. Zestaw działa w oparciu o identyczny procesor, jak DeskMeet. Posiada także tą samą pamięć. W tym przypadku zastosowano zasilacz o mocy 300 W i pojedynczy nośnik SOLIDIGM P41 Plus o pojemności 2 TB. Obudowa ma wymiary 100 x 300 x 218,7 mm. ASRock będzie sprzedawał swoje kompaktowe komputery zarówno jako w pełni wyposażone zastawy, jak i gołe jednostki, w których będzie można zainstalować własne komponenty. Na razie nie jest znana ich cena ani dokładna data premiery, a ostateczna specyfikacja może się jeszcze nieco zmienić.

Źródło: Tom's Hardware