Apple ze sporymi stratami na rynku smartwatchy. Pierwszy raz ten segment zanotował ujemne statystyki

Akcesoria pozwalające w pewnej mierze śledzić stan zdrowia i aktywności fizycznej, takie jak smartwatche, są całkiem popularnymi dodatkami w życiu wielu osób. Wśród tych wspomnianych największą popularnością cieszą się modele z serii Apple Watch, choć w czołówce nie brakuje urządzeń od firmy Huawei, czy też Samsung. Najnowszy raport wskazuje jednak, że po raz pierwszy w historii smartwatche notują spadek sprzedaży, a jedną z największych strat poniosło Apple.

Smartwatche po raz pierwszy odnotowały spadek sprzedaży (w ubiegłym, 2024 roku). Co ciekawe, jednym z największych poszkodowanych okazało się Apple, natomiast chińskie marki zwiększyły swoje udziały w dostawach.



Za raport dotyczący udziału w dostawach smartwatchy w latach 2023-2024 w skali globalnej ponownie odpowiada firma Counterpoint (materiał źródłowy znajdziemy TUTAJ). Jak możemy zauważyć na poniższych wykresach, dostawy zmniejszyły się o 7% w skali rokrocznej, a warto jeszcze raz wspomnieć, że do tej pory ten rynek nie notował ujemnych wyników. Dotkliwą stratę poniosła firma Apple, gdyż udział tego przedsiębiorstwa w dostawach zmniejszył się o 19% i w przeważającej mierze przyczynił się do omawianej sytuacji smartwatchy, choć mimo to marka zdołała utrzymać pozycję lidera na rynku światowym. Największy wzrost odnotowała z kolei firma Xiaomi, a zaraz po niej (choć w dużo mniejszym stopniu) Huawei. Warto wspomnieć, że we wrześniu 2024 roku zadebiutowały modele z linii Apple Watch Series 10.

Spory wzrost dostaw odnotowano na rynku chińskim (biorąc pod uwagę szerszy kontekst - Chiny pierwszy raz mogą się pochwalić najwyższą ilością dostaw), co pokrywa się ze wzrostem udziału na tym polu wspomnianych marek z tego regionu. Z drugiej strony, całkiem duże straty w dostawach widoczne są na rynku indyjskim. Odchodząc natomiast od widocznych wykresów: jest jeden podsegment smartwatchy, w którym można było zaobserwować wzrost popularności - mowa o modelach dla dzieci. Według analityka Balbira Singha taki obrót spraw ma miejsce, ponieważ "rodzice martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci i chcą śledzić ich aktywność oraz pozostawać z nimi w stałym kontakcie".

