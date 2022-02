Smartfony Apple iPhone z funkcją terminalu płatniczego. Co należy wiedzieć o Tap to Pay?

Plotki, które od pewnego czasu krążyły w sieci, potwierdziły się. Apple zapowiedziało oficjalnie nową funkcję smartfonów pracujących pod kontrolą systemu iOS. Okazało się, że Tap to Pay, bo tak nazwano nowe rozwiązanie, pozwoli zamienić urządzenia z rodziny Apple iPhone w swoiste terminale płatnicze. Co więcej, będzie można w nich przyjmować płatności realizowane przez fizyczne karty debetowe oraz kredytowe. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że mamy do czynienia z rozwiązaniem, które będzie wymagało do działania współpracy developerów. Choć wiele pytań w dalszym ciągu pozostaje bez odpowiedzi, udało nam się poznać kilka faktów związanych z funkcjonowaniem Tap to Pay. Przejdźmy do konkretów.

Funkcja Tap to Pay zmieni smartfony Apple iPhone w terminale płatnicze pozwalające na przyjmowanie należności. Firma z Cupertino otwiera NFC.

Apple wydało komunikat prasowy dotyczący nowej funkcji smartfonów iPhone. Urządzenia wyposażone w system iOS pozwolą deweloperom na dostęp do NFC. Moduł będzie mógł być wykorzystany do akceptowania płatności zbliżeniowych. Poza transakcjami realizowanymi w ramach Apple Pay, spotkamy się tutaj z obsługą wszelkiej maści kart płatniczych oraz innych portfeli cyfrowych. Aby nowa funkcja zyskała zainteresowanie użytkowników i partnerów, potrzebny jest dialog z twórcami aplikacji. Deweloperzy muszą bowiem zainteresować się nowością, aby następnie wykorzystać jej możliwości. Pierwszym narzędziem zgodnym z Tap to Pay będzie Stripe.

Do działania nowości potrzeba modelu od Apple iPhone XS wzwyż. Tap to Pay powinno trafić do iOS już niebawem, choć początkowo zagości tu jedynie testowo, w wersji beta. Finalne wdrożenie narzędzia będzie miało miejsce do końca tego roku. Kiepską wiadomością jest to, że Apple nie określiło, kiedy Tap to Pay trafi poza Stany Zjednoczone. Rynek USA będzie więc barometrem zainteresowania. W przypadku satysfakcji konsumentów, funkcja może pojawić się również w innych krajach. Na ten moment w komunikacie Apple nie pojawiła się wzmianka o Polsce. Pozostaje mieć nadzieję na to, że dostępność nie będzie wyglądać podobnie jak kwestia Siri.

Źródło: Apple