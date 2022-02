Apple realityOS: producent przygotowuje nowy system operacyjny z przeznaczeniem dla gogli VR/AR

O tym, że w firmie z Cupertino trwają pracę nad autorskimi goglami VR/AR mówi się o dawna. Niemniej, w ostatnim czasie informacje traktujące o planach wydawniczych Apple zaczęły przybierać bardziej konkretne formy. Jeśli wierzyć doniesieniom, okulary do obsługi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości mogą zostać zaprezentowane w 2022 lub 2023 roku. Rozbieżność pomiędzy terminami warunkuje konkretne źródło. Różnice dotyczą także zastosowanych technologii, ale o szczegółach będzie można mówić dopiero za jakiś czas. Istotne jest jednak to, że w narzędziach Apple, z których korzystają programiści, odnaleziono zapiski z konkretną nazwą systemu. Jak nietrudno zgadnąć, realityOS odnosi się bezpośrednio do VR/AR.

Poznaliśmy nazwę systemu operacyjnego Apple przeznaczonego do pracy z okularami VR/AR. Czym będzie realityOS i kiedy możemy spodziewać się oficjalnej zapowiedzi oprogramowania?

Zakładając, że znaczna część nieoficjalnych informacji jest bliska prawdy, możemy przypuszczać, iż prace Apple nad urządzeniem ubieralnym dedykowanym AR i VR trwają od lat. W istocie, nie będzie przesadą, określanie postępu jako zaawansowanego. W końcu przecieki sugerują, iż rzeczone gogle mogą zadebiutować jeszcze w tym lub najpóźniej w przyszłym roku. Mówi się, że tego typu urządzenie może zastąpić smartfony Apple iPhone w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Owszem, to odważna teza, ale nie będzie to pierwsza rewolucja w historii szeroko pojętej technologii konsumenckiej. Tytułowy realityOS to szósty po iOS, iPadOS, watchOS, tvOS i macOS byt, który ma szansę wejść na stałe do ekosystemu producenta.

Przypominam, że pierwsze wzmianki o rOS (dziś znany jako realityOS) pojawiały się już w 2017 roku. Nieoficjalnie mówi się o tym, że oprogramowanie będzie w dużej mierze bazować na iOS, ale jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretach. Według znanego w branży analityka Ming-Chi Kuo, gogle VR/AR Apple będą korzystać z procesora o wydajności zbliżonej do chipów Apple M1. Urządzenie będzie pracować niezależnie. To oznacza, że nie będzie tu potrzeby ustanawiania dodatkowego połączenia z komputerem, smartfonem czy tabletem. Najbliższym możliwym terminem ujawnienia konkretnych informacji o realityOS jest nadchodząca konferencja WWDC.

