Apple iPhone 14 otrzyma autofokus w przedniej kamerce do selfie. Nowy aparat to także nowe możliwości

Jeden z czołowych analityków branży mobilnej, Ming-Chi Kuo, wielokrotnie udowadniał trafność swoich komunikatów. Z pewnością podobnie będzie również w przypadku najnowszych doniesień sugerujących, że tegoroczna seria smartfonów Apple iPhone 14 otrzyma istotne usprawnienie frontowej kamerki. Choć dla wielu kluczową kwestią będzie możliwość automatycznego ostrzenia przy użyciu funkcji autofokus, nowa jednostka przyda się nie tylko podczas robienia typu selfie. Warto również wziąć pod uwagę to, że nadchodzący chipset Apple A16 Bionic prowadzi usprawnienia w zakresie funkcji fotograficznych, podobnie jak czynił to każdy jego poprzednik. Z nowym układem mobilnym jest jednak pewien problem, który będzie odczuwalny dla osób wybierających tańszy wariant Apple iPhone 14.

Od dłuższego czasu mówi się o tym, że nowe smartfony Apple iPhone 14 będzie cechować całkiem inne podejście do wcięcia ekranowego, czyli znienawidzonego przez wielu notcha. Zamiast prostokątnej, pustej przestrzeni, firma z Cupertino ma zastosować dwa oddzielne „otwory” w kształcie okrągłej dziury oraz pigułki. Nie jest to jedyna zmiana. Według analityka Ming-Chi Kuo, nadchodzące urządzenia mobilne otrzymają całkiem nową kamerkę przednią. Choć nie wspomina się o rozdzielczości matrycy, wiemy, że sam aparat będzie obsługiwał automatyczne ostrzenie realizowane przy użyciu funkcji autofokus. To miła zmiana, zwłaszcza że „nowoczesne” iPhone’y 13 korzystają ze stałej ostrości.

Takie rozwiązanie jest stosowane w Pixelach od Google, w topowych Samsungach oraz, na przykład w niektórych urządzeniach Huawei. Apple postanowiło dogonić konkurencję. Co ciekawe, wspomniana kamerka w modelach Apple iPhone 14 będzie pracować z przysłoną o wyższej jasności. Zamiast f/2.2 (iPhone 13), otrzymamy tutaj f/1.9. W praktyce, zmiany oznaczają ostrzejsze zdjęcia w gorszych warunkach oświetleniowych, jeszcze dokładniejsze portrety oraz ogólny wzrost jakości fotografii typu selfie. Jak wspomniałem, swoje zrobi z pewnością układ Apple A16 Bionic. Niestety, nowszy procesor trafi najpewniej jedynie do modeli z dopiskiem Pro. Warianty podstawowe pozostaną z chipsetem A15 Bionic.

The front camera of four new iPhone 14 models in 2H22 would likely upgrade to AF (autofocus) & about f/1.9 aperture (vs. iPhone 13's FF (fixed-focus) and f/2.2).