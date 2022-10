AOC GAMING 25G3ZM/BK - e-sportowy monitor Full HD o wysokim kontraście i odświeżaniu 240 Hz

Zapowiedziany właśnie monitor AOC GAMING 25G3ZM/BK jest propozycją dla (cytat za producentem) "najbardziej hardcorowych, e-sportowych graczy". Ma na to wskazywać nie tylko częstotliwość odświeżania wynosząca 240 Hz, ale także czas reakcji na poziomie 1 ms / 0,5 ms (odpowiednio dla GtG i MPRT). Szczegóły już poniżej a teraz dodajmy tylko, że konstrukcja pojawi się w sklepach jeszcze w tym miesiącu w cenie 190 funtów (nieco ponad 1000 zł bez VAT).

Monitor AOC GAMING 25G3ZM/BK to panel typu Fast VA o rozdzielczości Full HD, odświeżaniu do 240 Hz i czasie reakcji na poziomie 1 ms GtG.

AOC GAMING 25G3ZM/BK to przede wszystkim konstrukcja niezakrzywiona oraz 24,5-calowa, pracująca na panelu Fast VA oraz rozdzielczości natywnej 1920 x 1080 pikseli. Jak zauważa producent, rozdzielczość ta nie obciąża tak systemu jak 4K, stąd e-sportowi gracze mogą liczyć przede wszystkim zalety płynące z wysokiego klatkażu, któremu sprzyja odświeżanie na poziomie 240 Hz. Urządzenie wspierane jest ponadto przez technologię Freesync Premium i ma oferować konkurencyjnie niski input lag.

Do tego dochodzi nam jeszcze całkiem niezły kontrast na poziomie 3000:1, idący w parze z 16,7 milionami wyświetlanych barw i 100-procentowym pokryciem palety sRGB. Jeśli zaś chodzi o jasność maksymalną, to w specyfikacji doczytamy o 300 nitach (HDR-u brak). Jak przystało na matrycę VA, mamy tu też do czynienia z wysokimi kątami widzenia w pionie i poziomie (178°/178°). Wśród dodatkowych funkcji i opcji nie mogło zabraknąć rozwiązania Flicker Free oraz MBR (Motion Blur Reduction).

Wśród złącz znajdziemy między innymi 2x HDMI 2.0 oraz 1x DisplayPort 1.2, a jeśli chodzi o dostosowanie położenia monitora, to 4-ramienna podstawa oferuje regulację obrotu i nachylenia, a także regulację w pionie (wysokość) na odcinku 13 cm. Jest też możliwość zainstalowania monitora w pozycji pivot (tryb portretowy) jak i zbudowania stanowiska wielomonitorowego, dzięki wąskim ramkom okalającym 3 krawędzie monitora. Wracając do podstawy, otrzymała ona także system (przelotka) do zarządzania ułożeniem przewodów.

Źródło: AOC