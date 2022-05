AOC CU34P2C – uniwersalny monitor ultrapanoramiczny z przełącznikiem KVM oraz USB-C Power Delivery 65 W

Marka AOC zapowiedziała właśnie monitor AOC CU34P2C. To dość uniwersalny model oparty na 34-calowej matrycy VA o proporcjach 21:9. Rozdzielczość wynosi słuszne 3440 x 1440 pikseli, zaś zakrzywienie to klasyczne 1500R. CU34P2C jest w zasadzie rozwinięciem modelu CU34P2A. Nowsza wersja została wzbogacona m.in. w złącze USB-C. Zwiększa to możliwości monitora, szczególnie w przypadku podłączenia do niego laptopa. Port USB-C przyjmuje mianowicie sygnał obrazu (poprzez protokół DisplayPort Alt Mode) i przesyła dane z czteroportowego koncentratora USB wbudowanego w wyświetlacz. Ponadto podłączone urządzenie jest ładowane dzięki wsparciu dla technologii Power Delivery 65 W.

Monitor AOC CU34P2C to w zasadzie rozwinięcie modelu CU34P2A, wyposażone jednak m.in. w złącze USB-C z Power Delivery 65 W.

Monitor wyposażono ponadto w przełącznik KVM. Jest to rozwiązanie zwiększające wygodę w przypadku chęci podłączenia dwóch komputerów do jednego monitora. Najpopularniejszy scenariusz dla tej funkcjonalności to komputer stacjonarny podpięty na stałe do wyświetlacza oraz okazyjnie podłączany komputer przenośny. Przełącznik pozwala w takim przypadku na korzystanie z jednej myszy i klawiatury do obsługi obu urządzeń. Wśród złącz, oprócz wspomnianego hubu USB oraz jednego portu USB-C, znajdziemy także 2 wejścia HDMI 2.0 oraz jedno DisplayPort 1.2.

Użytkownicy planujący korzystać z CU34P2C do gier po godzinach pracy, powinni także docenić odświeżanie ekranu na poziomie 100 Hz oraz wsparcie dla technologii Adaptive Sync. Pozostałe cechy specyfikacji to czas reakcji matrycy na poziomie 4 ms (GtG), jasność maksymalna wynosząca 300 lumenów, kontrast statyczny 3000:1 oraz 126-procentowe pokrycie palety sRGB. Monitor uraczono także głośnikami stereo o łącznej mocy 6 W oraz możliwością regulacji (pochylenie, wysokość i obrót podstawy). AOC CU34P2C trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w sugerowanej cenie wynoszącej 2869 złotych.

Źródło: AOC