AnTuTu V9.2.7: nowa wersja popularnego benchmarku ze szczegółowym testem ładowania akumulatora

Twórcy popularnej aplikacji mobilnej do testowania wydajności smartfonów opublikowali najnowszą wersję programu, która wnosi kilka istotnych zmian względem poprzednika. Wszystkie dotyczą sekcji akumulatora. Uściślając, chodzi o rozbudowany benchmark ładowania baterii, który pozwala otrzymać zestaw przydatnych informacji o całym procesie. W dobie coraz szybszych rozwiązań, które zapewniają ładowanie w pół godziny lub nawet w niecałe 20 minut, możliwość weryfikacji parametrów związanych z tą czynnością może okazać się nad wyraz przydatna. Wystarczy stosować się do krótkiej instrukcji widocznej w aplikacji AnTuTu V9.2.7. Niestety, program nie jest dostępny w repozytorium Google Play. Jak go pobrać?

AnTuTu nie jest rozwiązaniem idealnym, ale przez lata uważany był za najbardziej miarodajny benchmark wydajności ogólnej urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów). Do tej pory korzystamy z narzędzia podczas naszych testów elektroniki użytkowej. Aplikacja została usunięta z repozytorium Google Play z uwagi na naruszenia zasad sklepu przez inne programy twórców. Na szczęście AnTuTu V9.2.7 można pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Owszem, Android wyświetli powiadomienie systemowe zawierające ostrzeżenie, natomiast nie przeszkodzi to w instalacji najnowszej wersji.

Po wejściu w sekcję Battery Test wyświetli się krótki poradnik opisujący proces pomiaru. Ten powinien zacząć się, gdy moc baterii urządzenia spadnie poniżej 30%. W miarę możliwości należy użyć oryginalnej ładowarki i zablokować aplikację AnTuTu, aby test nie został przerwany w trakcie jego trwania. Warto również zawczasu wyłączyć zasobożerne aplikacje. Po wszystkim otrzymamy informacje o szczytowej mocy ładowania, temperaturze maksymalnej, zmiennej mocy oraz kilka danych związanych z samym akumulatorem.

