Android 13: pięć nowości, które trafią do nadchodzącego mobilnego systemu dla smartfonów

Do premiery, a nawet zapowiedzi systemu Android 13 jest jeszcze długa droga. To, że aktualną nowością jest dziś Android 12 absolutnie nie przeszkadza nam w rozmowie o kolejnej odsłonie platformy przeznaczonej dla urządzeń mobilnych. Szczególnie że już teraz możemy z całkiem dużym prawdopodobieństwem określić kilka cech, które trafią do tytułowej wersji zielonego robota. Z racji tego, że mamy do czynienia z przeciekami, może się okazać, że finalnie dana funkcja może jednak nie trafić do systemu. W serwisie Android Police pojawiła się jednak lista drobnych, choć użytecznych usprawnień, których implementacja w Androidzie 13 wydaje się czystą formalnością. Nie przedłużając, sprawdźmy, jakie nowości przygotuje dla nas Android Tiramisu, bo tak może brzmieć „słodka” nazwa oprogramowania.

Jakie nowości dla użytkowników smartfonów wniesie Android 13? Wdrożenie tych pięciu nowości jest w zasadzie pewnikiem. Czy będziesz z nich korzystał?

Ekran blokady będzie teraz pozwalał na wybór użytkownika, czyli swobodne przełączanie kont już na etapie odblokowania sprzętu. Genialną opcję docenią rodzice udostępniający smartfony swoim dzieciom. Oczywiście pojawi się tu również konto gościa do okazjonalnego użycia. Do Androida 13 trafi także obsługa UWB. Rozwiązanie pozwala na wygodniejsze znajdowanie zagubionych gadżetów, a także na stosowanie „wirtualnego” kluczyka samochodowego. Interesująco zapowiada się również funkcja wygodnego udostępniania multimediów pomiędzy urządzeniami. Działa to podobnie do mechanizmu współpracy Apple iPhone’ów z HomePodami.

Fot. Android Police.

Android 13 pozwoli na systemowe ustawianie języka dla każdej aplikacji z osobna. Funkcja ta może świetnie przydać się między innymi w przypadku źle przetłumaczonych programów. Na panelu z szybkimi przełącznikami zagości również skaner kodów kreskowych. Nie jestem do końca przekonany o tym, czy nowość ma sens, zwłaszcza że dubluje funkcję dostępną w aplikacji aparatu. W marcu tego roku możemy spodziewać się dostępności pierwszych wersji zapoznawczych Androida 13 dla programistów. Wtedy też poznamy kolejne, tym razem bardziej szczegółowe informacje o nowościach.

Źródło: Android Police