AMD Warhol - informacje o desktopowych procesorach na 2021 rok

Za kilka miesięcy zadebiutuje kolejna generacja desktopowych procesorów Ryzen od AMD. Wczoraj wprawdzie pojawiły się pogłoski dotyczące zmiany procesu technologicznego układów Vermeer (zamiast 7 nm miałby zostać wykorzystany 5 nm proces od TSMC), jednak szefowa firmy, Lisa Su, już zaprzeczyła tym informacjom. Obecnie więc czekamy na kolejną generację Ryzen 4000, która wykorzysta usprawnioną, 7 nm litografię oraz architekturę Zen 3. Na przyszły rok z kolei nie ma planów wprowadzania nowej mikroarchitektury Zen 4 - ta generacja pojawi się dopiero w 2022 roku. Na przyszły rok najpewniej dostaniemy odświeżone układy Ryzen 5000, które także wykorzystają architekturę Zen 3, być może w postaci Zen 3+, podobnie jak było to w przypadku Ryzenów serii 2000 (Zen+).

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o procesorach Ryzen serii 5000, które mogą przybrać nazwę Warhol. Jednostki będą najpewniej wykorzystywać usprawnioną architekturę Zen 3.

Wiemy, że kolejna generacja procesorów AMD będzie oznaczona kodową nazwą Vermeer i będą to pierwsze układy wykorzystujące architekturę Zen 3. Nie zabraknie ponadto 7 nm procesu technologicznego, z pewnością jeszcze bardziej dopracowanego w porównaniu do obecnych procesorów Zen 2. Na przyszły rok z kolei spodziewana jest premiera układów Ryzen serii 5000. W tym jednak wypadku będzie to bardziej odświeżenie serii Vermeer, niż wprowadzanie kolejnej architektury. Spodziewamy się zatem drobnych poprawek, ale bez wyraźnych zmian jakie zobaczyliśmy choćby przy przejściu z Zen+ na Zen 2. Na większe zmiany przyjdzie nam poczekać do 2022 roku, kiedy wprowadzone zostaną układy Ryzen serii 6000 o kodowej nazwie Raphael. Tutaj doczekamy się m.in. wprowadzenia architektury Zen 4, która ma przynieść sporo zmian.

Jeśli powyższe zdjęcie przedstawia autentyczne informacje, to w przyszłym roku doczekamy się piątej serii procesorów Ryzen o nazwie Warhol. Oczywiście wszystkie nazwy poszczególnych generacji desktopowych CPU oraz APU są powiązane ze znanymi malarzami i nie inaczej jest w tym wypadku. Układy Warhol (Ryzen 5000) mają również wykorzystać architekturę Zen 3, choć pewnie zostanie ona nieco ulepszona, tak jak to było w przypadku przejścia z Zen na Zen+. Układy mają wykorzystać 7 nm proces technologiczny, a także wsparcie dla interfejsu PCIe 4.0. Ich premiery spodziewamy się obecnie w drugiej połowie 2021 roku.

