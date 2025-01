AMD Ryzen Z2, Ryzen Z2 Go i Ryzen Z2 Extreme - nowe procesory dla handheldów do gier już oficjalnie. Sprawdź, co oferują

Z okazji targów CES 2025 firma AMD ujawniła sporo nowości, które już wkrótce pojawią się na rynku. Jedną z nich były chipy dla handheldów do gier z tytułowej serii Ryzen Z2. W jej skład wchodzą trzy jednostki, z których tylko jedna jest warta zainteresowania. Bazowy wariant ma tak naprawdę zaledwie zmienioną nazwę względem AMD Z1 Extreme, z kolei specjalna odsłona pojawi się tylko w modelu Lenovo Legion Go S. Dopiero wersja Ryzen Z2 Extreme wprowadzi coś nowego.

AMD oficjalnie przedstawiło nową serię chipów Ryzen Z2. Spośród wszystkich jednostek tylko flagowa jest warta zainteresowania, gdyż podstawowa edycja nie wprowadza nic nowego, a specjalna odsłona "cofa się w rozwoju".

Spoglądając na poniższą tabelę, praktycznie od razu zauważymy, że nowy układ AMD Ryzen Z2 jest w rzeczywistości chipem Ryzen Z1 Extreme - tyle że pod inną nazwą. Jeśli więc za jakiś czas będziemy chcieli nabyć handhelda do gier, który będzie miał na pokładzie właśnie tę jednostkę, to nie spodziewajmy się żadnego wzrostu wydajności w grach. AMD Ryzen Z2 Go to specjalna odsłona, którą przygotowano dla wspomnianego handhelda Lenovo Legion Go S. Jako że będzie to budżetowy sprzęt, to specyfikacja tej nowości również taka jest. Spotkamy się bowiem ze starszą architekturą Rembrandt, rdzeniami Zen 3+, a także układem graficznym opartym na architekturze RDNA 2.

Ryzen Z1 Ryzen Z1 Extreme Ryzen Z2 Ryzen Z2 Go Ryzen Z2 Extreme Rodzina Phoenix Hawk Point Rembrandt Strix Point Architektura CPU 2 x Zen 4

4 x Zen 4c 8 x Zen 4 4 x Zen 3+ 3 x Zen 5

5 x Zen 5c Rdzenie/wątki 6C/12T 8C/16T 4C/8T 8C/16T Taktowanie 3,2 - 4,9 GHz 3,3 - 5,1 GHz 3 - 4,3 GHz 2 - 5,0 GHz Pamięć podręczna (cache) 22 MB 24 MB 10 MB 24 MB Układ graficzny Radeon 740M Radeon 780M Radeon 680M Radeon 890M Architektura iGPU RDNA 3 (4 CU) RDNA 3 (12 CU) RDNA 2 (12 CU) RDNA 3.5 (16 CU) cTDP 9 - 30 W 15 - 30 W 15 - 35 W

Dopiero chip AMD Ryzen Z2 Extreme można nazwać modelem nowej generacji, gdyż tutaj mamy już do czynienia z rodziną Strix Point oraz wydajnym układem graficznym AMD Radeon 890M, który wykorzystuje do działania architekturę RDNA 3.5 wraz z 16 jednostkami obliczeniowymi. O ile słabą specyfikację Ryzena Z2 Go da się choć trochę zrozumieć, tak zaprezentowanie bazowego wariantu Ryzen Z2, który nie przynosi żadnych liczących się zmian względem flagowego chipu z poprzedniej generacji, już nie bardzo. Co tu dużo mówić - premiera nowej serii mobilnych układów jest częściowo dość rozczarowująca.

Źródło: AMD, VideoCardz