AMD Ryzen 9000 - poznaliśmy prawdopodobny powód opóźnienia premiery chipów. Wszystko przez... błędne oznaczenia na IHS

Pojawienie się procesorów AMD Ryzen 9000 to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku (rzecz jasna w świecie nowych technologii), jednak gdy wydawało się, że już tylko dni dzielą nas od sklepowej premiery, producent postanowił przesunąć ich debiut. Powody były początkowo nieznane - wspomniano jedynie, że pierwsze jednostki wysłane do partnerów nie spełniały oczekiwań dot. jakości. Dziś jednak wiemy już, co mogło być rzeczywistą przyczyną.

Wygląda na to, że AMD przełożyło premierę procesorów Ryzen 9000 z powodu błędnych oznaczeń na IHS, które przecież nie mają wpływu na ich działanie. Można się jednak domyślić, że producent chciał uniknąć niepotrzebnych kontrowersji.

Już po zmianie daty premiery chipów zaczęły pojawiać się nieoficjalne informacje, ze problemem okazał się odpromiennik ciepła. Nie przypuszczaliśmy jednak, że chodzi tutaj jedynie o błędne oznaczenie. Jak zauważono, AMD wypuściło już partię modeli Ryzen 7 9700X oraz Ryzen 5 9600X oznaczonych jako Ryzen 9 9700X i Ryzen 9 9600X. Najprawdopodobniej chodzi więc tutaj tylko o jedną błędną cyfrę na IHS, która przecież nie ma wpływu na działanie procesora - co więcej, pokazano już, że w systemie jednostka jest rozpoznawana poprawnie.

Jak zatem widać, nie ma tu mowy o poważnym błędzie, jednak można się domyślić, że AMD chciało uniknąć niepotrzebnych kontrowersji. Biorąc pod uwagę fakt, że omawiane oznaczenia są grawerowane laserowo, sam proces poprawienia jednej cyferki nie powinien być przesadnie skomplikowany, choć i tak wszystkie te jednostki będą musiały ponownie przejść przez tę samą linię. Ciekawi jedynie to, że koniec końców przełożono debiut nie tylko wspomnianych modeli 9700X i 9600X, ale również wariantów 9900X i 9950X. Być może chodzi o upewnienie się, że błędów nie ma również na innych jednostkach? Ostatecznie dwa pierwsze modele pojawią się 8 sierpnia, a dwa kolejne - 15 sierpnia (początkowo miały pojawić się w sprzedaży 31 lipca).

Źródło: VideoCardz, Tom's Hardware, BiliBili