AMD Ryzen 9 7950X pobił rekordy w czterech benchmarkach pracując ze standardowym coolerem AiO

Od dawna spodziewaliśmy się, że procesory AMD Zen 4 będą stanowić niezwykle wydajną alternatywę dla nadchodzących chipów Intel Core 13. generacji, jednak chyba nikt nie zakładał, że procesory te będą w stanie bić rekordy w domowych warunkach. Jak się okazuje, 16-rdzeniowy/32-wątkowy model Ryzen 9 7950X pracujący z taktowaniem do 5,5 GHz okazał się najlepszy w Cinebench R23, Cinebench R20, Cinebench R15 i 7-Zip.

Wygląda na to, że Ryzen 9 7950X zapewni rekordową wydajnością w domowych warunkach przy użyciu standardowych komponentów.

Rekordy udało się pobić z wykorzystaniem z płyt głównych AORUS X670E Xtreme, ASUS ROG Crosshair X670E Extreme, płyt głównych ASRock X670E Taichi lub MSI X670E MEG ACE oraz - co ważne - chłodzenia Corsair H115i AIO. Procesory Ryzen 9 7950X działały z częstotliwością od 5,4 do 5,5 GHz (na wszystkich rdzeniach) w temperaturach od 87°C do 108°C. Ponadto układy pracowały z maksymalną mocą od 226 W do 244 W, a więc dozwolonym zakresie dla gniazda AM5. Wygląda więc na to, że już niebawem entuzjaści będą mogli cieszyć się rekordową wydajnością w domowych warunkach przy użyciu standardowych komponentów, choć wiadomo, że długotrwałe działania takiego systemu raczej nie powinno być zalecane.

Warto dodać, że powyżej opisane układy AMD Ryzen 9 7950X podkręcone do ok. 5,5 GHz wypadają lepiej od Ryzena 9 5950X @ 6,0 GHz, co oznacza, że mamy do czynienia ze wzrostem IPC o 13-14% w stosunku do architektury Zen 3. To robi spore wrażenie i można sobie tylko wyobrazić, jaki jeszcze potencjał drzemie w układach Zen 4. Przypominamy, że premiera jednostek ma się odbyć już 27 września. Obok opisywanego 16-rdzeniowca w sklepach pojawią się także modele Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X.

AMD Ryzen 9 7950X AMD Ryzen 9 7900X AMD Ryzen 7 7700X AMD Ryzen 5 7600X Architektura Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Litografia TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) TSMC N5 (CCD)

TSMC N6 (I/O) Rdzenie/wątki 16C/32T 12C/24T 8C/16T 6C/12T Taktowanie bazowe 4,5 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo 5,7 GHz 5,6 GHz 5,4 GHz 5,3 GHz Cache L2 16 MB 12 MB 8 MB 6 MB Cache L3 64 MB 64 MB 32 MB 32 MB Cache L2+L3 80 MB 76 MB 40 MB 38 MB Kontroler pamięci DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Układ iGPU Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz Radeon RDNA 2

2 CU, 400-2200 MHz TDP/PPT 170 / 230 W 170 / 230 W 105 / 142 W 105 / 142 W Cena 699 USD 549 USD 399 USD 299 USD Premiera 27 września 27 września 27 września 27 września

Źródło: HotHardware, WCCFTech