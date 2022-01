AMD Ryzen 5000 - procesory w wersji B2 Stepping z lepszym potencjałem OC i niższym poborem energii

Procesory AMD Ryzen 5000 są na rynku wiele miesięcy i wszyscy już dobrze znamy ich możliwości. Historia pokazuje nam jednak, że nowsze rewizje układów często odznaczają się różnymi ulepszeniami, co oznacza, że lepiej polować na nowsze sztuki. Wygląda na to, że nie inaczej będzie w przypadku wspomnianych Ryzenów, które doczekały się właśnie nowej wersji B2 Stepping. Michał Simonek, overclocker znany także pod pseudonimem FlanK3r miał okazję przetestować już 12-rdzeniowy/24-wątkowy procesor AMD Ryzen 9 5900X w nowym wariancie i okazało się, że postęp względem poprzedniej rewizji jest zauważalny. Faktem jest jednak, że zmiany zauważą i docenią jedynie komputerowi entuzjaści.

Przy zakupie chipu z serii Ryzen 5000 warto upewnić się, że otrzymujemy go w wariancie B2, aczkolwiek jeśli nie zamierzacie go podkręcać, prawdopodobnie będzie to bez większego znaczenia.

Oficjalnie nowe układy Ryzen wydane jako B2 Stepping cechują się tą samą specyfikacją, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Okazuje się, że podkręcanie nowych procesorów może być nieco bardziej efektywne. Nowy Ryzen 9 5900X (B2) z pomocą chłodzenia wodnego osiągnął 5150 MHz, a dla wszystkich rdzeni taktowanie było o 60 Hz wyższe niż w przypadku wersji B0. Co jednak jest bardziej istotne, okazało się, że nowszy chip pobiera pod obciążeniem do 30 W mniej energii i przy okazji ma o 9 st. Celsjusza niższą temperaturę.

To jednak nie wszystko. Wygląda na to, że B2 Stepping przyniósł także istotne ulepszenia kontrolera pamięci operacyjnej, w związku z czym teraz obsługa pamięci DDR4-4100 nie sprawia jakichkolwiek problemów. Poza tym warto wiedzieć, że rewizja nowych procesorów zaznaczona jest np. w CPU-Z, a instalacja nowego chipu AMD nie wymaga aktualizacji BIOS-u płyty głównej. Reasumując, przy zakupie chipu z serii Ryzen 5000 warto upewnić się, że otrzymujemy go w wariancie B2, aczkolwiek jeśli nie zamierzacie go podkręcać, prawdopodobnie będzie to bez większego znaczenia.

Źródło: @FlanK3rXS, WCCFTech