AMD Ryzen 5 9600 - nadchodzi nowy 6-rdzeniowy procesor Zen 5. Może być dobrą opcją dla oszczędnych graczy

Desktopowe procesory Zen 5 są już na rynku od kilku ładnych miesięcy i nadchodzi najwyższa pora, by producent nieco poszerzył swoją ofertę. Niedawno zaprezentowano co prawda stricte gamingowego Ryzena 7 9800X3D, ale przydałoby się również coś dla nieco oszczędniejszych konsumentów. Na szczęście wygląda na to, że na kolejną premierę AMD nie trzeba będzie długo czekać. Czerwoni szykują się bowiem do wprowadzenia na rynek nowego 6-rdzeniowca.

AMD Ryzen 5 9600 powinien cechować się nieco niższym taktowaniem niż Ryzen 5 9600X, a przy tym również zauważalnie niższą ceną.

Informator działający w serwisie X jako @AnhPhuH zdradził właśnie, że w drodze jest chip AMD Ryzen 5 9600. Jak sugeruje oznaczenie, będzie to 6-rdzeniowy/12-wątkowy układ Zen 5, który powinien cechować się nieco niższym taktowaniem niż Ryzen 5 9600X. Dokładne zegary nie zostały jeszcze ujawnione, aczkolwiek szczytowa częstotliwość pracy nie powinna być wyższa niż 5,4 GHz. Spodziewamy się, że na pokładzie nowej jednostki znajdzie się 38 MB pamięci, a współczynnik TDP powinien wynosić 65 W.

R5 9️⃣6️⃣0️⃣0️⃣

Late Jan — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) December 18, 2024

Procesor AMD Ryzen 5 9600 ma zadebiutować pod koniec stycznia, a więc w okresie, w którym premierę mają mieć także wysokobudżetowe jednostki Ryzen 9 9950X3D oraz Ryzen 9 9900X3D. Szykuje się zatem gorący miesiąc dla Czerwonych, ale co chyba najistotniejsze, oszczędni gracze mogą otrzymać opłacalną 6-rdzeniową jednostkę do gier i tanie wejście na platformę AM5. Można oczekiwać, że Ryzen 5 9600 zadebiutuje w cenie nie wyższej niż 220 dolarów (dla porównania, startowa cena Ryzen 5 9600X to 279 dolarów).

Źródło: VideoCardz, @AnhPhuH