AMD Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X - prezentacja oraz ceny

W ubiegłym roku firma AMD wypuściła trzecią generację desktopowych procesorów Ryzen, które wykorzystują usprawnioną architekturę Zen 2 oraz 7 nm proces technologiczny. Ostatecznie w sklepach pojawiły się procesory z linii Ryzen 5, Ryzen 7 oraz Ryzen 9, podczas gdy przez kilka miesięcy następowała kompletna cisza na temat najtańszych układów Ryzen 3. Kilka dni temu pojawiły się informacje wskazujące, że producent zamierza wprowadzić do sprzedaży tańsze układy AMD Ryzen 3 3100 oraz AMD Ryzen 3 3300X, który mogłyby konkurować m.in. z nadchodzącymi procesorami Intel Core i3 10 generacji (Comet Lake-S). Dzisiaj z kolei dość nieoczekiwanie potwierdzono plany wprowadzenia nowych CPU do oferty. Znamy także ceny oraz przybliżony termin debiutu w sklepach.

AMD oficjalnie zaprezentowało procesory Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X, będące konkurencją dla układów Intel Core i3 10 generacji. Nowych jednostek spodziewamy się w sprzedaży w maju.

Zarówno AMD Ryzen 3 3100 jak również Ryzen 3 3300X mają być układami 4-rdzeniowymi i 8-wątkowymi, tym samym stanowiąc bezpośrednią konkurencję dla procesorów Intel Core i3 z 10 generacji Comet Lake-S, które w sprzedaży powinny pojawić się w maju. Bazowy zegar procesora AMD Ryzen 3 3100 wynosi 3,6 GHz, podczas gdy w trybie Turbo może wzrosnąć do 3,9 GHz. Z kolei AMD Ryzen 3 3300X ma taktowanie bazowe na poziomie 3,8 GHz z możliwością zwiększenia do maksymalnie 4,3 GHz. Oba procesory mają również łącznie 18 MB pamięci cache (2 MB L2 + 16 MB L3).

Współczynnik TDP układów AMD Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X wynosi 65W i w obu układach CPU potwierdzono oczywiście kompatybilność z podstawką AM4. Procesory zadebiutują w maju w cenach odpowiednio 99 dolarów za Ryzena 3 3100 oraz 129 dolarów za Ryzena 3 3300X. AMD chwali swoje nowe procesory jako układy zdecydowanie lepsze od Intel Core i3-9100 - nadchodzące Ryzeny mają być do 20% wydajniejsze w grach oraz do 75% mocniejsze w aplikacjach. Ponadto firma potwierdziła czerwcowy debiut płyt głównych opartych na chipsecie B550. Na więcej informacji na temat nadchodzących płyt (prócz informacji o zgodności z interfejsem PCIe 4.0) będziemy musieli poczekać do czerwca.

Źródło: AMD