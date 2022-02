AMD EPYC 7773X z pamięcią 3D V-Cache już po pierwszych testach wydajności. Dokonano także próby overclockingu

Już niebawem AMD wyda swoje pierwsze procesory z rewolucyjną pamięcią 3D V-Cache, która jednak w świecie nowych technologii postrzegana jest jako użyteczna ciekawostka. Graczy i zwykłych konsumentów najbardziej interesuje jedyny mainstreamowy chip z tą pamięcią, czyli Ryzen 7 5800X3D, który zadebiutuje już wiosną. Nowy typ pamięci może jednak najbardziej się przydać w poważnych obliczeniach, do rozwiązania których najczęściej wykorzystuje się układy Czerwonych z serii EPYC. Okazuje się, że jeden z testerów otrzymał już dwa egzemplarze nowych serwerowych chipów z 3D V-Cache. Co już wiemy o tych jednostkach i co mówią nam najnowsze wyniki wydajności?

AMD EPYC 7773X doczekał się już testów w Cinebench R23 i 3DMark, jednak uzyskane wyniki nie wnoszą żadnej wartości - wspomniane benchmarki nie wykorzystują w pełni możliwości tak zaawansowanego procesora.

Mowa tutaj konkretnie o procesorach AMD EPYC 7773X. Jeden taki chip wyróżnia 64 rdzeniami, 128 wątkami, domyślnym taktowaniem bazowym 2,2 GHz i przyspieszeniem do 3,5 GHz, jednak próbki inżynieryjne działają z zegarami niższymi o 100 MHz. EPYC 7773X jest wyposażony w osiem chipletów, a każdy z nich ma dodatkowe 96 MB pamięci podręcznej. Innymi słowy, każdy procesor ma łącznie 768 MB pamięci podręcznej 3D V-Cache, co oznacza, że cała platforma dysponuje aż 1536 MB takiej pamięci. Przeprowadzono testy wydajności pojedynczego chipu Cinebench R23 i 3DMark, jednak uzyskane wyniki nie wnoszą żadnej wartości - wspomniane benchmarki nie wykorzystują w pełni możliwości tak zaawansowanego procesora.

Co ciekawe, tester dokonał także próby overclockingu procesora za pomocą specjalnego oprogramowania przeznaczonego dla próbek inżynierskich. Jak widać na poniższym screenie, EPYC 7773X pracuje z częstotliwością 4,8 GHz, jednak rzecz w tym, że w rzeczywistości nie jest to do końca prawdziwa wartość. Częstotliwość raportowana przez program CPU-Z nie jest rzeczywista - w większym stopniu stanowi cel. Prawdopodobnie dlatego nie przedstawiono żadnych wyników testów porównawczych przy taktowaniu 4,8 GHz, gdyż wykazałyby one mniejszy wzrost wydajności, niż moglibyśmy oczekiwać.

Źródło: VideoCardz, Bilibili