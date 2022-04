Aktualizacja ColorOS 12: Android 12 wraz z najnowszymi dodatkami trafia na kolejne smartfony OPPO w Polsce

W tym miesiącu na polskich półkach sklepowych pojawiły się smartfony OPPO serii Reno7, a także flagowy model Find X5 Pro. Wspomniane urządzenia w większość debiutowały z systemem Android 12 zawierającym nakładkę ColorOS 12. Firma zamierza jednak dostarczyć najnowsze oprogramowanie również na starsze telefony. Aktualizacja ColorOS obejmie cały region CEE, czyli Europę Środkowo-Wschodnią. To właśnie użytkownicy smartfonów z tej części świata mogą liczyć na stosowne uaktualnienie. Producent udostępnił właśnie pełną listę urządzeń, które mogą spodziewać się update’u. To doskonały moment, aby przypomnieć sobie o wszystkich nowościach, które wnosi aktualna wersja nakładki ColorOS 12. Wśród zmian znajdziemy między innymi: gesty w powietrzu oraz ochronę przed podglądaniem powiadomień.

ColorOS 12 pojawi się na kolejnych smartfonach producenta. Polscy użytkownicy wybranych modeli mogą już sprawdzać dostępność uaktualnienia systemu Android.

Zanim przejdziemy do opisu nowości dostępnych w ramach oprogramowania ColorOS 12, wymienimy smartfony, które otrzymają wspomnianą aktualizację. Na dostępność paczki mogą liczyć użytkownicy modeli: OPPO Reno6 Pro 5G, Reno6 5G, Reno5 5G, Reno5 Z 5G Reno4 oraz OPPO A54 5G. W niektórych przypadkach pojawi się notyfikacja informująca o możliwości pobrania aktualizacji, natomiast warto sprawdzić to także własnoręcznie. Wystarczy udać się do sekcji „aktualizacja oprogramowania” dostępnej w ustawieniach. Dodam, że przed rozpoczęciem procesu uaktualnienia powinniśmy naładować telefon do pełna i wykonać kopię zapasową danych. Zawsze istnieje bowiem ryzyko awarii lub wystąpienia błędów.

W oprogramowaniu ColorOS 12 bazującym na Androidzie 12 zadbano o kwestie wydajności, płynności działania oraz prywatności. Funkcja Quick Startup umożliwia działanie gier w tle, tak, aby móc wznowić je w razie potrzeby. AI Frame Rate Stabilizer monitoruje pracę systemu oraz zmiany temperatury w celu optymalizacji liczby klatek w grach mobilnych. Ciekawym dodatkiem jest ukrywanie treści powiadomień w momencie, w którym na ekran naszego smartfona patrzą inne osoby. Do gustu mogą przypaść także gesty w powietrzu, takie jak odbieranie połączeń, wyciszanie czy zarządzanie aplikacjami.

Źródło: OPPO