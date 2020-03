Wymień sprzęt na nowy dzięki wiosennym promocjom w x-kom

Wiosna to dobry czas na zmiany, więc może warto zacząć je od wymiany starego sprzętu na nowy? Dodatkowym czynnikiem skłaniającym do zakupów jest wiosenna promocja w sklepach x-kom, która umożliwi znalezienie wielu ciekawych produktów w cenach obniżonych o nawet 76%, Poza tym, sklepy grupy x-kom przygotowały jeszcze mnóstwo innych akcji przeznaczonych dla pracujących w domu, graczy czy szukających oczyszczaczy powietrza. Promocje na peryferia i sprzęt komputerowy to nie wszystko, bowiem w sklepie al.to kupicie również sprzęt AGD w obniżonych cenach. Pytacie skąd wziąć na to pieniążki? Cóż... płatność można rozłożyć na raty z trzymiesięcznym odroczeniem.

Sprawdźcie najnowszą promocję w x-komie, gdzie możecie wybierać wśród setek przecenionych produktów. Marzy Wam się nowy aparat, słuchawki, drukarka, a może zegarek sportowy? W promocji ujęte zostały produkty z różnych kategorii, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: wiosna i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 23.03.2020 do 29.03.2020 lub do wyczerpania puli produktów. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena 2699 → 2199 złotych

Przecena 539 → 449 złotych

Przecena 3099 → 2499 złotych

Przecena 199 → 149 złotych

Przecena 399 → 299 złotych

Przecena 109 → 79 złotych

Przecena 159 → 119 złotych

Zostań w domu i zainspiruj się z x-komem

Najbliższe dni (tygodnie?) spędzisz w domu i nie wiesz jak poradzić sobie z nadmiarem wolnego czasu? Z pomocą przychodzi sklep x-kom, który w specjalnej akcji przygotował mnóstwo inspiracji do tego, w jaki sposób dobrze zagospodarować swój czas wolny podczas pobytu w domu i uprzyjemnić ten okres. Szczegóły akcji znajdziecie na dedykowanej stronie x-kom.

Przecena 999 → 789 złotych

Przecena 569 → 419 złotych

Przecena 1449 → 1099 złotych

Przecena 329 → 259 złotych

Przecena 1899 → 1699 złotych

Przecena 695 → 630 złotych

Planujesz większe zakupy B2B?

Jeśli planujesz większy zakup sprzętu dla Twojej firmy, to możesz skorzystać ze specjalnej biznesowej oferty x-kom. Wejdź na stronę B2B dla firm, wypełnij formularz kontaktowy, a otrzymasz specjalnie dedykowaną dla Twojego przedsiębiorstwa ofertę z indywidualną wyceną i dogodnymi formami płatności, w tym leasingu.

