Zadbaj o ochronę w sieci - Promocja NordVPN z rabatem do 75% i voucherem Allegro

69% Polaków zna, natomiast 28% używa już usługi VPN. Według badania przeprowadzonego przez niezależny instytut dla NordVPN, świadomość dotycząca tego narzędzia cyberbezpieczeństwa wzrosła o prawie 15% od 2021 roku. Wiele osób w Polsce wciąż wybiera bezpłatne usługi, mimo że są one uważane za mniej niezawodne i mogą stanowić zagrożenie dla prywatności. Darmowe sieci VPN nie pobierają opłat, co może być kuszącą ofertą. Jednak usługi te muszą również zarabiać...

Zadbaj o ochronę i anonimowość w sieci - promocja NordVPN z rabatem do 75% i dodatkowym voucherem Allegro.

Dlatego darmowe usługi VPN często śledzą i sprzedają dane użytkowników stronom trzecim, bombardują ich reklamami lub próbują przekonać użytkowników do przejścia na wersję płatną w dość natrętny sposób. Dobrym momentem na wykupienie subskrypcji na renomowany VPN jest aktualna promocja NordVPN. Jeszcze do 21 maja można skorzystać ze zniżki do 75%, a także otrzymać dodatkowe miesiące oraz voucher Allegro o wartości do 150 zł przy zakupie dowolnego pakietu dwuletniego.

Zalety NordVPN

Większa anonimowość w Internecie – NordVPN zamienia nasz adres IP na adres wybranego serwera, co zwiększa prywatność online. NordVPN nie rejestruje żadnych logów użytkowników, co zostało potwierdzone już 4 razy przez audytorów z PwC i Deloitte.

Bezpieczne korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi – dzięki szyfrowaniu danych NordVPN zapewnia bezpieczeństwo podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.

Bezpieczny streaming – dzięki błyskawicznemu protokołowi NordLynx możemy oglądać filmy bez żadnych zakłóceń. W czasie wakacji możemy również zmienić adres IP na polski i zachować dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu.

Gry online – w niektórych sytuacjach NordVPN może pomóc w zmniejszeniu opóźnień (lagów) podczas grania online lub graniu na serwerach innych krajów.

Zakupy online – NordVPN może pomóc w znalezieniu lepszych ofert, omijając regionalne ceny.

Gwarancja zwrotu pieniędzy – na wypróbowanie usługi mamy 30 dni. Jeśli nie spełni naszych oczekiwań, otrzymamy zwrot pieniędzy za zakupiony pakiet.

Technicznie NordVPN jest aplikacja na wysokim poziomie. Wiele dodatkowych funkcji zawartych w pakietach Plus i Complete kompleksowo chroni użytkowników przed zagrożeniami w internecie. Dodatkowo, NordVPN oferuje ogromną ilość serwerów w wielu krajach.

6000 serwerów w 111 krajach – połączenie z wybranym krajem jednym kliknięciem.

Jedno konto, dziesięć urządzeń – obojętnie na jaki pakiet się zdecydujemy, NordVPN pozwala na ochronę dziesięciu połączeń naraz.

Aplikacje w języku polskim – prosta i intuicyjna obsługa.

– prosta i intuicyjna obsługa. Funkcja Threat Protection – podobnie jak antywirus, funkcja ta skanuje pobierane pliki w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i usuwa je, jeśli są zainfekowane. Poprawia także komfort online poprzez blokowanie inwazyjnych reklam i internetowych trackerów, które gromadzą Twoje dane. Co więcej, Threat Protection korzysta z narzędzi AI do wykrywania phishingu oraz solidnych baz danych, aby powstrzymać Cię przed przypadkowym wejściem na złośliwe strony internetowe.

Dark Web Monitor – stale skanuje fora internetowe i strony w dark webie pod kątem danych powiązanych z Twoim adresem e-mail. Działa w tle i wysyła powiadomienia, jeśli coś wykryje.

Co więcej, NordVPN oferuje też funkcję Double VPN, czyli podwójne szyfrowanie. W takiej konfiguracji usługa przesyła nasz ruch sieciowy przez dwa serwery VPN, chroniąc dane dodatkową warstwą szyfrowania. Ważnym elementem każdego dobrego VPN-a jest też funkcja Kill Switch. Jeśli połączenie z VPN zostanie zerwane, Kill Switch VPN zablokuje dostęp do internetu aż do czasu przywrócenia połączenia z serwerem VPN. NordVPN ma też wbudowaną ochronę przed wyciekiem DNS, która zapobiega ujawnieniu adresu IP przez serwery DNS.

Zrób to sam – osobisty VPN

NordVPN dysponuje również unikalną funkcją Meshnetu, która pozwala na stworzenie własnej bezpiecznej sieci lokalnej i dostęp do innych urządzeń, bez względu na ich lokalizację. Po konfiguracji Meshnet działa jak sieć lokalna (LAN), która bezpośrednio łączy ze sobą urządzenia. Dzięki temu jest on świetnie przygotowany do działań wymagających dużych prędkości, braku opóźnień oraz zaawansowanej ochrony, takich jak udostępnianie plików, aktywna współpraca w zespole czy gry typu multiplayer. Korzystanie z samego Meshnetu jest bezpłatne, a wszyscy użytkownicy NordVPN mogą go znaleźć w swojej aplikacji.

Jak odebrać kartę podarunkową Allegro kupując NordVPN?

Majówkowa promocja NordVPN trwa do 21 maja 2024 roku i dotyczy jedynie dwuletnich subskrypcji. Przy zakupie jednej z nich każdy użytkownik otrzyma kartę podarunkową Allegro o wartości 25 zł, 50 zł lub 150 zł, w zależności od rodzaju zakupionego pakietu. Więcej szczegółów dotyczących cen oraz zawartości pakietów usług znajdziesz tutaj.

Dwuletnie pakiety są najbardziej opłacalną opcją – im dłuższy pakiet, tym większa zniżka oraz wyższa wartość karty podarunkowej.

Pakiet Basic – 63% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 25 zł

Pakiet Plus – 71% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 50 zł

Pakiet Complete – 75% rabatu + 3 miesiące ekstra + voucher Allegro o wartości 150 zł

Vouchery zostaną wysyłane elektronicznie na podany adres mailowy po upływie 31-50 dni od momentu zakupu. Karta podarunkowa przysługuje każdemu, kto nie zwróci dokonanego zakupu w ciągu 30 dni.

Metodologia badań

Badanie zostało zlecone przez NordVPN i przeprowadzone przez zewnętrzną agencję w okresie od sierpnia 2020 do marca 2023. W sumie w 18 krajach przeprowadzono ankiety wśród 151 400 respondentów. Respondentom zadano pytania dotyczące świadomości i korzystania z VPN. W celu uzyskania ogólnopolskiej reprezentatywnej próby internautów ustalono kwoty z podziałem na wiek, płeć i miejsce zamieszkania.

