XPG Primer - mysz z niezawodnym sensorem wkrótce w sklepach

Marka XPG (ADATA) poinformowała, że już za dziesięć dni, 20 czerwca, w polskich sklepach pojawi się mysz XPG Primer dedykowana początkującym i bardziej zaawansowanym graczom, jak i każdemu entuzjaście technologii, który poszukuje kompletnego i bezproblemowego urządzenia w przystępnej cenie. Będąc przy cenie... Cóż, ta nie została jeszcze podana, więc w kwestii przystępności możemy tylko wierzyć producentowi na słowo. Patrząc jednak m.in. na specyfikację, w której użyto nie najmłodszego, ale cenionego sensora PixArt PMW3360, nie powinniśmy mieć już wątpliwości, że nie będzie to wysoko wyceniona pozycja. Mimo to, odnajdziemy tu kilka ciekawych elementów.

Mysz XPG Primer pojawi się w polskich sklepach już 20 czerwca. Cena nie została jeszcze ujawniona, ale znamy przynajmniej pełną specyfikację. Wiadomo też, że ma być raczej niedrogo.

Prócz wspomnianego czujnika o maksymalnym DPI na poziomie 12 tysięcy i możliwości zmiany owej rozdzielczości w locie, otrzymamy również przełączniki OMRON o wytrzymałości 20 milionów kliknięć. Wszystko to zostało osadzone w ergonomicznej (jak twierdzi producent) obudowie z tworzywa sztucznego PBT, którego powierzchnia jest gładka, a zarazem nieśliska i prosta do czyszczenia. Wyjątkiem są tylko boki, których faktura pozwolić ma na zachowanie kontroli nawet w przypadku bardzo długich i emocjonujących rozgrywek.

Całkowita waga myszki to 98 gram, które uzyskano bez konieczności "dziurawienia" obudowy, do którego wielu graczy odnosi się dość niechętnie (kwestie higieniczno-estetyczne). W kwestii iluminacji będziemy mieć do wyboru 3 fabryczne ustawienia efektów: stałe podświetlenie, falę lub oddychanie. XPG Primer charakteryzować się będzie również przewodem w oplocie, który zdaniem XPG jest lżejszy i bardziej miękki niż u konkurencji. Dzięki temu ułożymy go w taki sposób, że nie będzie negatywnie wpływał na wygodę rozgrywki. Wymiary myszy to już raczej dość klasyczne 126 x 65,6 x 37,9 mm.

Źródło: ADATA