XPG Alpha Wireless - nowa mysz dla graczy z ergonomicznym wyprofilowaniem i baterią na 60 h pracy

XPG, a więc marka należąca do ADATA, zapowiedziała właśnie nową mysz dla graczy. Model Alpha, bo o nim mowa, cechuje się m.in. wydajnym sensorem Pixart PAW 3335 o rozdzielczości do 16 tys DPI oraz przełącznikami Omron o żywotności do 60 milionów kliknięć. Gryzoń może pracować zarówno przewodowo jak i bezprzewodowo, i to na dwójnasób. Model Alpha Wireless wyposażono mianowicie w łączność Bluetooth 5.1 oraz w łączność 2.4 GHz. W trybie bezprzewodowym, na pojedynczym ładowaniu baterii, mysz ma wytrzymywać do 60 godzin pracy. Nie określono jednak, o którym z trybów Wireless mowa. Można jednak tylko zgadywać, że chodzi o połączenie z wykorzystaniem łączności Bluetooth.

Mysz mierzy 128 x 78 x 40 mm i waży 98 gramów. Nie jest to więc przedstawiciel gryzoni ultra lekkich, ale raczej ergonomicznie wyprofilowanych, z grzbietem wypełniającym śródręcze oraz tzw. półką pod kciuk. Jeśli chodzi o świecidełka, to te oczywiście w myszy występują i to w trzech, regulowanych oddzielnie strefach. Iluminacjami, jak i innymi ustawieniami urządzenia możemy zaś zarządzać z poziomu oprogramowania XPG Prime.

Oprogramowanie XPG Prime pozwoli nam dodatkowo na przeprogramowanie każdego z sześciu przycisków, pisanie makr czy zarządzanie poziomami DPI. Specyfikację gryzonia dopełnia złącze ładowania USB-C, maksymalna częstotliwość raportowania sensora na poziomie 1000 Hz oraz ślizgacze wykonane w 100% z PTFE. Na ten moment nie wiemy jeszcze niestety kiedy urządzenie pojawi się na sklepowych półkach oraz jak zostanie wycenione.

