XiaomiBook S 12.4”. Czy to tablet? Czy to laptop? Nie, to hybryda z systemem Windows i Snapdragonem

30 czerwca wystartuje przedsprzedaż XiaomiBook S 12.4” - urządzenia mobilnego, które pracuje na systemie Windows 11 i na układzie Snapdragon 8cx Gen 2. Tablet wyceniono na 700 euro, co nie jest kwotą małą. Czym więc uzasadnia ją producent? M.in. tym, że zastosowany tu 7-watowy układ SoC ma dorównywać wydajnością 15-watowym układom Intel Core i5 10. gen. Niestety aby XiaomiBook S przeistoczył się w laptopa, trzeba będzie dokupić mu klawiaturę. Za kolejne 150 euro. Aha, no i jeszcze ładowarkę sieciową. Za kolejne 40 euro.

XiaomiBook S 12.4” to tablet napędzany przez ośmiordzeniowy układ Snapdragon 8cx Gen 2 oraz 8 GB pamięci RAM. W roli systemu "występuje" tu zaś Windows 11, w obsłudze którego pomoże nam dedykowana klawiatura.

No dobrze, popłakaliśmy, to teraz co nieco na pocieszenie. Otóż jeśli akurat szukaliście podobnego urządzenia i XiaomiBook S Was zainteresował, to dobra wiadomość jest taka, że przez pierwsze 48 godzin od wystartowania przedsprzedaży, tablet będzie kosztował 600 euro, zaś ładowarkę sieciową (kompatybilną 65 W) dostaniemy w gratisie. Wracając już jednak do konkretów - XiaomiBook S 12.4” ma oferować ekran LCD o szczytowej jasności na poziomie 500 nitów, jak i 100-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Wyświetlacz będzie także chroniony warstwą chemicznie hartowanego szkła Gorilla Glass 3.

XiaomiBook S 12.4” Ekran 12,4", LCD, 2560 x 1600 px, 16:10, 60 Hz Procesor Snapdragon 8cx Gen 2 System Windows 11 Pamięć RAM 8 GB LPDDR4X Pamięć na dane 256 GB Kamera przednia 1080p Kamera na odwrocie 13 MP Akumulator brak danych o pojemności

65 W

praca do 13,4 h Łączność WiFi 5, Bluetooth 5.1 Złącza 3,5 mm audio jack, USB-C, slot na microSD Wymiary i waga 294 x 197 x 9 mm, 720 g

Wśród złącz znajdziemy USB-C, które obsłuży m.in. zewnętrzne wyświetlacze o rozdzielczości 4K, nie brakło także slotu na kartę pamięci microSD, na wypadek gdyby wbudowany nośnik 256 GB nie wystarczył. W europejskiej wersji tabletu nie uświadczymy jednak łączności komórkowej (brak slotu na kartę SIM), więc do łączenia się z siecią pozostanie nam tylko WiFi. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch głośnikach stereo, po jednym na każdej z krótszych krawędzi. Niestety zarówno przedsprzedaż jak i ceny dotyczą takich krajów jak Niemcy, Holandia czy Hiszpania. Polska data premiery i dostępności (a przede wszystkim ceny!) nie jest jeszcze znana.

