Xiaomi wzoruje się na Huawei Mate X - zobaczcie ten patent

To, że Xiaomi pracuje nad własną wersją składanego smartfona, nie jest tajemnicą. W sieci pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne informacje na ten temat, ale żadna nie była tak prawdopodobna, jak dane zawarte w oficjalnym patencie. Takowy został właśnie opublikowany i co ciekawe, znajdziemy tam szereg grafik opisujących produkt. Sęk w tym, że jest on bardzo podobny do rozwiązania konkurencji, a konkretnie rzecz ujmując — wygląda niczym kopia Huawei Mate X. Nie uważam nawet agresywnego wzorowania się na sprawdzonych rozwiązaniach za błąd. Ba, w tym konkretnym przypadku byłoby to naprawdę dobrym ruchem. Przejdźmy do szczegółów, gdyż to one są tutaj najważniejsze.

Mamy już pierwsze grafiki określające wygląd nadchodzącego składanego smartfona ze stajni Xiaomi. Czy Wam również przypomina on Huawei Mate X?

Na rynku mamy kilka liczących się składanych smartfonów. Kategorię tę możemy jednak podzielić na dwie części. Pierwsza zakłada „prawdziwie” składane konstrukcje takie jak Samsung Galaxy Fold oraz Huawei Mate X, druga zaś tak zwane puderniczki, czyli Samsunga Z Flip oraz Motorolę RAZR. Moim preferencjom bezsprzecznie bliżej do pierwszej opcji. Smartfon mogący pełnić rolę tabletu przemawia do mojej wyobraźni i zapewne nabyłbym tego typu sprzęt, gdyby nie stanowczy protest portfela. Mimo że na ten moment nie planuję kupna składaka, bacznie przyglądam się ruchom producentów na rynku foldables. Dziś zaciekawia mnie wizja Xiaomi.

Xiaomi kilkukrotnie pokazywało już, że potrafi wzorować się na konkurencji. Nie inaczej czyniło to Huawei, które dziś samo stało się obiektem do naśladowania. Tak wynika z grafik patentowych chińskiego koncernu. Xiaomi pracuje bowiem nad składanym smartfonem, który może przyjąć formę zbliżoną do modelu Mate X. Może, choć nie musi, gdyż jest to dopiero patent. Urządzenie zapowiada się na efektowny i jak sądzę efektywny kawałek elektroniki użytkowej z pięcioma aparatami, bezramkową konstrukcją i ogromną powierzchnią roboczą. Zastanawia mnie tylko obecność przycisku do otwierania. Czy zawias będzie tak słaby, aby nie poradzić sobie z ewentualnymi luzami? To pokaże czas.

Źródło: Letsgodigital