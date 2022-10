Wielka wyprzedaż na Halloween: dożywotnie licencje Microsoft Windows i Microsoft Office w bardzo niskich cenach

Platforma z kluczami scdkey.com przygotowała nową ofertę promocyjną, która pozwala kupić w niższej cenie oprogramowanie do komputera. Wyprzedaż dotyczy systemów operacyjnych Microsoft Windows 10, Windows 11, a także pakietu Office i występuje w różnych wariantach. Przy użyciu kodu promocyjnego, aktywowanego w czasie składania zamówienia, można uzyskać jeszcze 25% zniżki względem regularnej ceny. Warto również pamiętać, że przy zakupie klucza do Windows 10 można otrzymać bezpłatne uaktualnienie do Windows 11.

Jeśli odkłądacie na NVIDIA GeForce RTX 4090 albo AMD Ryzen 7950X, to przynajmniej na systemie Windows możecie trochę oszczędzić :)

Na wszystkie programy z poniższej listy, razem z kodem promocyjnym "Pure" otrzymacie 25% zniżki od ceny widocznej na stronie. Kod produktu zostanie wysłany na Twój adres e-mail po dokonaniu zakupu, ale będzie również dostępny w ustawieniach konta w zakładce "Moje zakupione zamówienia". Płatności można dokonać kartami kredytowymi, PayPal, przelewem bankowym i Przelewy24, jednak niektóre z nich nakładają dodatkowe opłaty.

Systemy operacyjne Microsoft Windows

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY - 71 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Pro OEM GLOBAL KEY - 99 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Home OEM GLOBAL KEY - 66 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Windows 11 Home OEM GLOBAL KEY - 95 złotych (-25 z kodem Pure)

Microsoft Windows 10 Pro OEM GLOBAL KEY 2PC - 134 złote (-25% z kodem Pure)

Pakiety biurowe Microsoft Office

Microsoft Office 2016 Professional Plus Global Key - 121 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Office 2019 Professional Plus Global Key - 217 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Office 2021 Professional Plus Global key - 245 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Student 2019 Key Global Key - 167 złotych (-25% z kodem Pure)

Microsoft Office Home And Business 2019 Mac Global Key 431 złotych (-25% z kodem Pure)

Zestawy Microsoft Windows & Office

Windows 10 PRO + Office 2016 Professional Plus Keys - 179 złotych (-25% z kodem Pure)

Windows 10 PRO + Office 2019 Professional Plus Keys - 268 złotych (-25% z kodem Pure)

Proces zamawiania w sklepie scdkey jest bardzo prosty. Po założeniu konta wchodzimy na kartę wybranego produktu, klikamy w przycisk "Kup Teraz" i przechodzimy do koszyka. Następnie wpisujemy "Pure" w polu "Kod promocyjny" i klikamy "Zastosuj". W prawym dolnym rogu powinna pojawić się informacja o przyznanej zniżce. W dalszej kolejności klikamy w "Potwierdź Zamówienie" i przechodzimy dom płatności. Kiedy dokonamy płatności otrzymamy kod produktu widoczny również w zakładce w profilu: "Moje zakupione zamówienia".

Zakupiony kod produktu np.: Windows 10 Home należy aktywować. W tym celu przechodzimy do: Pasek Start - Ustawienia - Aktualizacja i Zabezpieczenia - Aktywacja - Zmień Klucz Produktu. W polu "Wprowadź klucz produktu" wpisujemy kod zakupiony na scdkey i klikamy dalej. Po aktywacji klucza powinien pojawić się następujący komunikat: "System Windows został aktywowany za pomocą licencji cyfrowej powiązanej z Twoim kontem Microsoft".

Źródło: scdkey