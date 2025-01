W sklepach x-kom taniej kupisz dyski SSD, monitory, laptopy, słuchawki i drukarki. Jest też zniżka na Apple iPhone 14

Są wyprzedaże i WYPRZEDAŻE. Jeśli mówimy o rabatach rzędu 66%, to zdecydowanie chodzi o tę drugą kategorię. Takie promocje znajdziesz podczas Wakacyjnej wyprzedaży w sklepach x-kom, gdzie znajdziesz różne sprzęty i akcesoria, które przydadzą Ci się nie tylko podczas wakacji. Oprócz tego możesz skorzystać z promocji na sprzęty audio i video - tam rabaty sięgają nawet 40%. Sprawdź także nową usługę, dzięki której stary, zalegający w domu sprzęt możesz wymienić na świeżutki rabat na Apple iPhone 14.

Plany wakacyjne już są? Nie zapomnij do bagażu zapakować sprzętów i akcesoriów, które sprawią, że z wakacji wyciśniesz wszystko, co najlepsze. Wolny czas spędzony w domu także możesz w pełni wykorzystać, np. ogrywając tytuły, które czekają na Ciebie od dawna. Jeśli szukasz dobrej promocji, żeby wyposażyć się w odpowiedni sprzęt, który posłuży Ci na wakacje i nie tylko, to sprawdź Wakacyjną wyprzedaż w x-komie. Tam zebrano całe mnóstwo sprzętów, a ich ceny zostały obniżone nawet o 66%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: czysty-zysk i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 02.07.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 3799 → 3399 złotych

Przecena: 100 → 59 złotych

Przecena: 1199 → 949 złotych

Przecena: 1749 → 1499 złotych

Przecena: 289 → 239 złotych

Przecena: 799 → 699 złotych

Sprzęty audio i do streamingu z rabatem do 40%

Zadbaj o to, żeby wakacyjne wspomnienia zarejestrować w jak najlepszej jakości. Chcesz dzielić się nimi na bieżąco? W takim razie przydadzą Ci się sprzęty do streamowania, które zawsze możesz mieć przy sobie. W wakacyjnej promocji x-komu znajdziesz sprzęt audio i video z rabatami wynoszącymi do 40%. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: stream-audio i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 27.06.2023 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 499 → 199 złotych

Przecena: 140 → 80 złotych

Przecena: 179 → 129 złotych

Przecena: 549 → 399 złotych

Przecena: 749 → 499 złotych

Zarób na starym sprzęcie

Jeżeli masz w domu nieużywany sprzęt elektroniczny, taki jak smartfon, laptop, tablet czy smartwatch, nie pozwól mu stopniowo tracić na wartości. Teraz dzięki niemu zyskasz zniżkę na iPhone’a 14. Wystarczy jedna wizyta w salonie, aby zamienić starą elektronikę w rabat na świeżutki sprzęt, który posłuży Ci przez lata. Usługa odkupu jest dostępna wyłącznie w salonach x-komu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zniżki możesz zgarnąć za swój sprzęt, zadzwoń do wybranego salonu lub zapytaj doradcy na miejscu.

Poznaj markę Lykkele i skorzystaj z rabatów do 36%

Lykkele to świeża, ale zdecydowanie wyróżniająca się propozycja na rynku małego AGD. Wśród produktów od Lykkele znajdziemy m.in. skuteczne, wygodne i bardzo funkcjonalne urządzenia do gotowania, sprzątania czy codziennej pielęgnacji. Poznaj wszystkie produkty Lykkele , wybierz coś dla siebie i skorzystaj z rabatów do 36%. Promocja trwa do 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Warunkiem skorzystania z promocji jest użycie kodu rabatowego "LYKKELE". Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami. Jeden klient może kupić do pięciu sztuk danego produktu.

Źródło: x-kom