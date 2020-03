Redmi K30 Pro na nowych renderach. Wiemy już prawie wszystko

Smartfony z linii Redmi od bardzo dawna kojarzą nam się z niską ceną oraz bardzo dobrą specyfikacją. Za każdym razem Chińczycy udowadniają, że są mistrzami w swojej dziedzinie i wszystko wskazuje na to, że nic nie zmieni się w tej kwestii w najbliższej przyszłości. Producent szykuje się do premiery wyczekiwanego modelu Redmi K30 Pro, który na naszym rynku może pojawić się pod nazwą Xiaomi Mi 10T (Pro). Jego specyfikacja już od pewnego czasu przewija się przez sieć, ale dopiero teraz wiemy konkretnie, z czym będziemy mieli do czynienia. Ważną informacją jest to, że tak jak w smartfonach Mi 9T (Pro), tak i w tym przypadku nie zabraknie bezramkowego ekranu bez żadnych wcięć.

Redmi K30 Pro będzie najmocniejszym smartfonem z Redmi w nazwie. To de facto flagowiec, ale domyślamy się, że będzie on nawet tańszy od niektórych średniaków. Ekran to panel AMOLED o przekątnej ok. 6,7 cala, który wyświetli obraz o rozdzielczości Full HD+. Rozczarowani mogą być ci, którzy liczyli na odświeżanie na poziomie 90 czy 120 Hz. Tutaj skazani będziemy na klasyczne 60 Hz, co wydaje się dosyć niesprawiedliwe - podstawowy K30 w końcu oferuje 120 Hz (ale jego ekran to IPS). Procesor to Qualcomm Snapdragon 865 w połączeniu z 8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. O wydajność nie ma się więc co martwić.

Jak widać na renderach, smartfon zaoferuje poczwórny aparat fotograficzny umieszczony w okrągłej wysepce w centralnej części plecków. Wiemy już, że główna jednostka to sensor 64 Mpix, ale na informacje o pozostałych obiektywów musimy poczekać. Nieznane są też parametry przedniej kamerki, która schowana będzie w wysuwanym module. Ponadto przecieki mówią o solidnej baterii o pojemności 4500 mAh, obecności gniazda mini-jack, USB-C, czytnika linii papilarnych pod ekranem czy modułu NFC. Spodziewamy się, że na pokładzie znajdzie się system Android 10 z nakładką MIUI 11. Smartfon oficjalnie zostanie zaprezentowany w Chinach już 24 marca 2020 roku, a więc czekamy z niecierpliwością. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości model ten trafi do Polski.

Źródło: Weibo, XDA