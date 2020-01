Alcatel 3L, 1S, 1V i 1B - prawdziwie budżetowe smartfony na 2020

Firma TCL, która stoi za marką Alcatel zapowiedziała cztery budżetowe smartfony, które pojawią się w kolejnych miesiącach tego roku. Pisząc budżetowe, mam na myśli NAPRAWDĘ budżetowe. Najdroższy model wyposażony w 4 GB RAM oraz baterię o pojemności 4000 mAh, będzie można zakupić w cenie około 155 dolarów (około 590 złotych). Przy okazji uwaga: niech nie zwiodą Was nazwy modeli, które już wystąpiły w starych urządzeniach Alcatela (prócz 1B). Cała czwórka to zupełnie nowe konstrukcje, które może nie namieszają jakoś szczególnie na rynku, jednak trzeba przyznać, że przyda się na nim zawsze jakiś powiew świeżości, a przede wszystkim - konkurencja dla dobrze znanych, rządzących tym rynkiem marek. Wszystkie modele zadebiutują w sklepach w pierwszym kwartale tego roku.

Alcatel 3L - Zacznijmy od najdroższej, z tych tanich konstrukcji. Smatrfon wyceniony na 155 dolarów otrzyma 6,22-calowy wyświetlacz IPS HD+ Vast Display (720 x 1520 px), ośmiordzeniowy procesor Mediatek Helio P22 (MT6762), 4 GB pamięci RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej rozszerzalnej kartą microSD o kolejne 32 GB. Urządzenie może pochwalić się baterią o pojemności 4000 mAh, a także najnowszym systemem Android 10. Plecki obdarowano gradientowym wykończeniem, zaś układ fotograficzny potrójnym aparatem z rozdzielczością 48 MP na czele (sensor Samsunga) oraz wsparciem AI (rozpoznawanie scen).

Alcatel 1S - Kolejna, nieco tańsza propozycja Alcatela (110 dolarów) to identyczny co w 3L wyświetlacz, układ Mediatek Helio P22 (MT6762D - nieco niższa niż w 3L częstotliwość taktowania), 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej (do rozszerzenia kartą microSD o dodatkowe 32 GB). Jest to znów taka sama jak w 3L pojemność baterii (4000 mAh) oraz system Android 10. Nieco słabiej wypada tu kamera: potrójny system oferuje 13 MP + 5 MP + 2 MP (odpowiednio: główny, ultraszerokokątny i makro), wciąż ze wsparciem AI. Plecki w tym modelu również otrzymały delikatny gradient w kształcie litery S.

Alcatel 1V - To tak naprawdę uboższa wersja 1S. Znów mamy do czynienia z 6,22-calowym wyświetlaczem HD+ Vast Display (720 x 1520 px) i procesorem Mediatek Helio P22 (MT6762D), jednak mimo zachowania 32 GB pamięci na dane, zmniejszono pamięć operacyjną, do 2 GB. Na szczęście za 88 dolarów wciąż dostaniemy baterię o pojemności 4000 mAh. Na pleckach odnajdziemy plastikową teksturę w drobne paski, zaś na froncie szklany panel 2.5D. Główny aparat to już kompozycja 13 MP i 5 MP, ponownie z diodą doświetlającą LED.

Alcatel 1B - Najtańszy i w zasadzie jedyny wyróżniający się model Alcatela. A to dlatego, iż otrzymał zupełnie inny wyświetlacz, niż trzy poprzednie propozycje. Nie mamy tu wcięcia w kształcie kropli wody na kamerkę do selfie, a raczej staromodne, spore ramki. Za 66 dolarów nie powinno to jednak przeszkadzać. Przynajmniej nie tym mniej wybrednym konsumentom, którzy znajdą tu dodatkowo 5,5-calowy wyświetlacz IPS (720 x 1440). Wewnątrz doszukają się z kolei czterordzeniowego układu Qualcomm 215, 2 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci na dane oraz baterii o pojemności 3000 mAh. System to już z kolei Android 10 w lekkiej edycji Go.

Źródło: Alcatel