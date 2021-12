Thermalright TL-B9 - Niewielkie wentylatory nastawione na wysokie ciśnienie statyczne i dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych

Jednym z najpopularniejszych rozmiarów wentylatorów są jednostki 120-milimetrowe. Powód? Dobry stosunek wydajności do kultury pracy oraz uniwersalność - mieszczą się one niemal w większości sprzedawanych aktualnie obudów komputerowych. Na drugim miejscu są oczywiście wentylatory 140-milimetrowe. Co jednak jeśli ktoś planuje złożenie wybitnie kompaktowego zestawu komputerowego, upgrade serwera albo posiada naprawdę leciwą obudowę, z którą nie chce się rozstać? Wtedy w grę wchodzą głównie wentylatory 80- i 92-milimetrowe. Dzisiaj skupimy się na ostatniej z wymienionych grup, bowiem Thermalright rozszerzył swoją ofertę o jednostki klasy premium stawiające na wysokie ciśnienie statyczne.

Wentylatory Thermalright TL-B9 pojawiły się już w pierwszych sklepach w Azji. Nie są one jednak tanie, mowa o równowartości około 69 złotych.

Thermalright TL-B9(W) to nowe wentylatory o wymiarach 92 x 92 x 25,6 milimetrów i wadze 105 gramów. Mamy tutaj do czynienia z siedmioma łopatkami oraz żywotnym łożyskiem typu S-FDB. Całość pracuje z prędkością do 2500 (±10%) obrotów na minutę przy wydajności do 54 CFM, ciśnieniu do 2,24 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 23 dB(A). Dla porównania konkurencja w tym samym rozmiarze w postaci Noctua NF-A9 PWM to 46,4 CFM przy 2,28 mmH2O i 22,8 dB(A), zaś be quiet! Pure Wings 2 to 33,15 CFM przy 1,65 mmH2O i 18,6 dB(A).

Użytkownicy do wyboru mają dwie wersje kolorystyczne. Thermalright TL-B9 to połączenie czerni i odcieni szarości, zaś Thermalright TL-B9W jest całkowicie biały. W opakowaniu prócz wentylatora użytkownik znajdzie pasujący kolorystycznie splitter PWM, klasyczne wkręty oraz zestaw montażowy dla radiatorów. Podkładki antywibracyjne zainstalowane są już na ramce. Jednostki Thermalright TL-B9(W) trafiły już do pierwszych sklepów w Azji z ceną 17 dolarów, czyli równowartością około 69 złotych. Objęte są 6-letnim okresem gwarancyjnym.

