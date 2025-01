TCL 27R83U oraz TCL 34R83Q - nowe monitory z podświetleniem Mini LED oraz certyfikatem VESA DisplayHDR 1400

Chińska firma TCL znana jest przede wszystkim z produkcji telewizorów, opartych na matrycach QLED i często z zaawansowanym, strefowym systemem lokalnego wygaszania z pomocą diod Mini LED. Firma przygotowuje jednak także monitory, a właśnie teraz do oferty dołączają dwa bardzo ciekawie prezentujące się modele: TCL 27R83U oraz TCL 34R83Q. W obu przypadkach możemy liczyć nie tylko na dobrą jakość czerni czy wysoki kontrast, ale również bardzo wysoką jasność w trybie HDR. Przejdźmy do pełnej specyfikacji obu urządzeń.

TCL zaprezentował dwa nowe modele monitorów do gier oraz pracy: TCL 27R83U oraz TCL 34R83Q. Oba wykorzystują podświetlenie strefowe z pomocą diod Mini LED oraz posiadają certyfikat VESA DisplayHDR 1400.

TCL 27R83U oraz TCL 34R83Q wykorzystują autorskie matryce Fast HVA, które mają odznaczać się niższym czasem reakcji oraz lepszą ostrością w ruchu w porównaniu do typowych paneli VA. Współczynnik kontrastu statycznego w obu przypadkach wynosi 4000:1, jednak w rzeczywistości będzie on znacznie wyższy, dzięki systemowi lokalnego wygaszania diodami Mini LED (ponad 1100 stref podświetlenia w każdym modelu). Wpłynie to dodatkowo na poprawę jakości czerni. Obie matryce mają charakteryzować się również bardzo wysoką luminancją w trybie HDR, sięgającą 1600 nitów. Dzięki wysokiej jasności, oba wyświetlacze otrzymały także najwyższy certyfikat (dla monitorów LCD) VESA DisplayHDR 1400. Jasność w SDR nie została jednak podana, aczkolwiek przy matrycach z diodami Mini LED ta powinna oferować przynajmniej 500 nitów.

TCL 27R83U TCL 34R83Q Matryca Fast HVA Fast HVA Podświetlenie Diody Mini LED (ponad 1100 stref wygaszania) Diody Mini LED (ponad 1100 stref wygaszania) Przekątna 27" 34" Rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli (16:9) 3440 x 1440 pikseli (21:9) Odświeżanie 160 Hz 170 Hz Technika odświeżania AMD FreeSync Premium AMD FreeSync Premium Zakrzywienie - 1500R Czas reakcji 1 ms GtG 1 ms GtG Kontrast statyczny 4000:1 4000:1 Luminancja Do 1600 nitów Do 1600 nitów HDR HDR10, VESA DisplayHDR 1400 HDR10, VESA DisplayHDR 1400 Głębia barw 8-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) 8-bit + FRC (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie barw ~99% sRGB

~97% Adobe RGB

~95% DCI-P3 ~99% sRGB

~95% Adobe RGB

~97% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 90 W) 2x HDMI 2.1

1x DisplayPort 1.4

1x USB-C (DP 1.4 / PD do 90 W) Głośniki 3 W (x2) 3 W (x2) Wymiary z podstawą 524 x 613 x 291,5 mm 517 x 807 x 284 mm Waga z podstawą 7,25 kg 8,75 kg

TCL 27R83U otrzymał 27-calowy ekran o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 160 Hz, natomiast TCL 34R83Q oferuje 34-calowy panel o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli wraz z częstotliwością odświeżania na poziomie 170 Hz. Obie matryce są w stanie zaprezentować ponad miliard odcieni barw z pomocą technologii FRC. Pokrycie barw wynosi przynajmniej 95% dla przestrzeni Adobe RGB oraz DCI-P3 oraz blisko 100% dla sRGB. Jeśli chodzi o dostępność portów, to w obu przypadkach możemy liczyć na dwa złącza HDMI 2.1, jedno DisplayPort 1.4 oraz jedno USB typu C zgodne z DisplayPort 1.4 oraz możliwością ładowania innych urządzeń mocą do 90 W. Dokładne ceny monitorów nie zostały jeszcze ogłoszone. Ich dostępność w sklepach planowana jest w najbliższych tygodniach, nie wiemy jednak czy modele trafią także do Polski.

Źródło: TCL